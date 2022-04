L’un des hommes accusés dans le dossier du décès de Mac Miller, survenu en 2018, vient d’être condamné à près de 11 ans de prison pour avoir fourni au rappeur de l’oxycodone contrefaite lacée avec du fentanyl.

Marissa Groguhé La Presse

Bien qu’il se soit défendu d’avoir été au courant de la présence de fentanyl dans la drogue vendue à Mac Miller (Malcom McCormick de son vrai nom), Ryan Michael Reavis a reçu lundi une sentence de 10 ans et 11 mois de prison.

Celui qui aurait fourni les pilules d’oxycodone qui ont causé la mort du rappeur à un autre vendeur demandait cinq années de réclusion. La cour fédérale de Los Angeles en a décidé autrement. Le juge a rendu son verdict après qu’une déclaration de la mère de McCormick, Karen Meyers, ait été lue à la cour.

En plus de parler du rire « contagieux et radieux » de son fils, elle a déclaré que celui-ci n’aurait jamais consommé la drogue s’il avait su qu’elle contenait du fentanyl. « Il voulait vivre et il était excité par le futur », a-t-elle notamment dit.

Des messages textes révélés par la procureure durant le procès ont dévoilé que l’accusé continuait de vendre de la drogue près d’un an après la mort tragique de Mac Miller, mais surtout qu’il était au courant que de fausses pilules circulaient et continuaient de tuer des consommateurs.

Mac Miller est décédé à l’âge de 26 ans dans sa résidence de Los Angeles d’un mélange mortel de fentanyl, de cocaïne et d’alcool. Deux autres hommes sont accusés dans ce dossier.