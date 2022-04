Les Montréalais Arcade Fire offriront une prestation musicale lors de l’émission humoristique Saturday Night Live (SNL) le 7 mai prochain.

Marissa Groguhé La Presse

Il s’agit de la cinquième présence du collectif de Win Butler et Régine Chassagne à la populaire émission, qui accueille chaque semaine des invités de marque pour l’animation musicale. Après un passage remarqué à Coachella le week-end dernier, Arcade Fire continue de se faire voir de plus en plus, à l’aube de la parution de son nouvel opus WE, annoncé pour le 6 mai.

Rappelons également que le groupe a récemment été annoncé comme tête d’affiche du festival Osheaga le 29 juillet, en remplacement des Foo Fighters.

Suite de leur album Everything Now (2017), ce prochain disque inclura l’extrait The Lightning I, II, dévoilé le 14 mars dernier. Aucune autre chanson n’est parue pour le moment.

L’épisode de SNL auquel participeront les Montréalais, diffusé à NBC, sera animé par l’acteur Benedict Cumberbatch.