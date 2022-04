Sortie de l'album 1969

Connor Seidel discret et partout à la fois

De Matt Holubowski à Charlotte Cardin, d’Elliot Maginot aux sœurs Boulay en passant par Alicia Moffet, Claudia Bouvette et Soran : tous travaillent depuis des années avec le réalisateur, auteur et multi-instrumentiste Connor Seidel. Son rôle est immense, pourtant, son nom est peu connu du grand public. Mais alors qu’il a mis sur pied le Collectif 1969, dont l’album est paru mardi, Seidel se fait voir un peu plus. Portrait d’un homme à tout faire, aussi discret qu’omniprésent.