Tout l’or des hommes ne vaut plus rien, si les chansons de Céline Dion sont loin de Safia Nolin. « Quand je dis que je l’aime, ce n’est pas une joke, ce n’est pas ironique. Pour moi, c’est une queen ! » Et c’est cette reine qu’elle honorera l'été prochain à la Chapelle du rang 1 à Lac-Mégantic, au côté de Pomme, dans un spectacle présenté en primeur québécoise, D’amour ou d’amitié.

« Je parle tout le temps, tout le temps de Céline », confie en riant Safia Nolin à propos de celle qui lui a un jour donné envie de devenir elle-même chanteuse. L’enthousiasme de la petite fille de Limoilou, quand elle se lance dans une envolée lyrique au sujet de la petite fille de Charlemagne, est à ce point exaltant que Pomme (Claire Pommet), grande complice de Safia, s’est peu à peu laissé gagner par les charmes de cette œuvre titanesque. « Le buzz est plus récent pour Claire, mais c’est très intense. »

Au moment d’être contactées par les organisateurs du Printemps de Bourges, qui souhaitaient confier aux deux autrices-compositrices la création d’un spectacle inédit, c’était l’évidence : il ne suffisait pas d’aimer Céline, il fallait aussi la célébrer.

Intitulé D’amour ou d’amitié, le spectacle-hommage, tissé d’interprétations dépouillées de refrains tirées de l’ensemble du répertoire célinien, sera donné le 21 avril en France, ainsi qu’une seule fois au Québec, le 22 juillet, à la Chapelle du rang 1 de Lac-Mégantic, ancienne église au cœur de laquelle seulement 60 privilégiés peuvent communier chaque soir.

« Polaroid d’un moment de vie où Claire et moi, on s’imaginait passer du temps avec Céline dans un chalet, à jouer toutes ses tounes », cet hosanna en l’honneur de la diva sera l’occasion pour celle qui a souvent chanté du Dion (notamment sur son album Reprises Vol. 1) d’offrir un portrait de sa Céline. Un portrait aux antipodes de celui qu’esquisse à gros traits Valérie Lemercier dans Aline, un film qui, selon Safia, dépeint mal son idole.

Pour moi, Céline, c’est une des plus grandes chanteuses ! Il y avait tellement peu de chances que tout ce qui lui est arrivé lui arrive. Et elle a tellement travaillé fort. Mais dans Aline, c’est comme si elle ne prenait jamais de décisions, qu’elle n’était qu’un pantin, qu’elle n’avait aucun contrôle sur sa vie et sa carrière. Valérie Lemercier s’est payé un trip sur Céline, et j’ai trouvé ça tough, en plus que ça ridiculisait beaucoup les Québécois.

Entrelacé d’extraits d’entrevues accordées au fil des années par la chanteuse pas ordinaire, D’amour ou d’amitié permettra aussi à Safia Nolin et Pomme de rappeler qu’au-delà de ses occasionnelles élucubrations philosophico-cryptiques, Céline Dion a très tôt posé un regard d’une terrible lucidité sur les pièges qui jonchent l’autoroute du show-business.

C’est donc à la fois à la femme, à la citoyenne et à l’artiste que les deux amies présenteront leurs offrandes musicales, à défaut de pouvoir passer un week-end en sa compagnie. Safia et Céline se sont néanmoins déjà rencontrées, brièvement, dans les coulisses du gala de l’ADISQ en 2016, puis lors de l’arrêt au Centre Vidéotron de la tournée Courage, en 2019.

« Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir prendre un café avec elle, de lui demander : Comment ça va. C’est quoi, ta vie ? As-tu des amis ? Avoir une vraie conversation. À Québec, c’était très bref, je lui ai dit que je la trouvais belle, on a parlé un peu et c’était fini. J’étais avec ma sœur et ma belle-sœur, et là, quand on a pris la photo, j’ai dit : “On a l’air d’une famille reconstituée de lesbiennes.” Céline a répondu : “Yes, faut s’assumer dans la vie !” C’était magique. »

Safia Nolin et Pomme : Méganticoises d’adoption

Enfant, Safia Nolin se rendait chaque été avec ses parents passer quelques semaines au camping Mercier de Frontenac, village voisin de Lac-Mégantic. Elle y remettait les pieds pour la première fois après des dizaines d’années en 2017, lors de la saison inaugurale de la Chapelle du rang 1, une église anglicane érigée en 1891, aujourd’hui convertie en salle de spectacle, l’une des plus intimes au Québec. Safia Nolin et Claire Pommet seront tôt devenues des habituées de cette scène, au point que l’on surnomme parfois Pomme « la plus méganticoise des chanteuses françaises ».

PHOTO CLAUDE GRENIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA CHAPELLE La Chapelle du rang 1 de Lac-Mégantic

Après deux saisons chamboulées par la COVID-19, la Chapelle reprend donc du service le 2 juillet à l’occasion d’un spectacle de Geoffroy. Ariane Moffatt, Fanny Bloom, Étienne Coppée, Choses Sauvages, Valence et Martha Wainwright iront également faire un tour l'été prochain dans la région du Granit. Le festival de musique et de cirque en nature, Colline, sera quant à lui de retour pour une deuxième édition, du 11 au 14 août, avec P’tit Belliveau, le collectif Projet Sanctuaire et Tire le coyote. « Je me trouve chanceuse, dit Safia Nolin, d’avoir pu voir ce qu’était Mégantic avant [la tragédie ferroviaire de 2013] et je me trouve chanceuse de voir ce que ça devient maintenant, d’assister à des initiatives qui mettent Mégantic sur la mappe, comme celle d’Hubert [Lavallée-Bellefleur, le jeune directeur général et artistique de la Chapelle et de Colline]. Cette salle-là a une aura magique. T’as l’impression d’être dans ton salon avec du monde que tu connais. »