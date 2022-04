Arcade Fire remplace les Foo Fighters comme tête d’affiche d’Osheaga.

Émilie Côté La Presse

La bande de Win Butler et Régine Chassagne se produira le premier soir du festival qui se déroule du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet.

Les membres de l’équipe d’Osheaga ont une pensée pour les proches des Foo Fighters qui vivent une période difficile, mais ils sont ravis de pouvoir présenter un groupe qui s’est formé à Montréal et qui brille à l’international.

« Lorsque les Foo Fighters ont malheureusement dû annuler leur présence, il était crucial pour nous de programmer un groupe ayant une importance particulière pour nos mélomanes locaux, et qui attirerait un grand nombre de fans de partout à travers le monde », a déclaré par voie de communiqué Nick Farkas, fondateur d’Osheaga et vice-président principal, programmation, concerts et évènements chez evenko.

Arcade Fire s’était produit à Osheaga en 2010 tout juste après la sortie de son album The Suburbs. Un spectacle mémorable pour les festivaliers présents.

Rappelons qu’Arcade Fire lance son sixième opus WE, le 6 mai.

Les deux autres têtes d’affiche d’Osheaga sont A$AP Rocky et Dua Lipa.