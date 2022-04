Retour à la normale pour le Festif ! après deux étés à offrir des spectacles dans des environnements contrôlés. L’édition 2022 se déploiera sur 25 scènes qui accueilleront 120 concerts de 90 artistes d’ici et d’ailleurs.

Alexandre Vigneault La Presse

Les artistes parmi les plus en vue d’ici composent le cœur de la programmation avec les Lisa LeBlanc, Loud, Hubert Lenoir, Martha Wainwright et un retour de Bran Van 3000. Le festival de Charlevoix accueillera toutefois les groupes pop électro Polo & Pan et L’impératrice, ainsi que le groupe canadien Death From Above 1979.

Le Festif ! inaugure une nouvelle série intitulée Coup de cœur d’ailleurs dans laquelle elle présentera l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (de Suisse) et plusieurs artistes américains dont Mattiel, Golden Dawn Arkestra et The Schizophonics.

En plus de prestation d’une foule d’autres artistes québécois (Les louanges, Mononc Serge, Tire le Coyote, Québec Redneck Bluegrass Project, etc.), l’évènement proposera un volet cirque en hommage au Cirque du Soleil né, comme on sait, dans les rues de Baie-Saint-Paul.