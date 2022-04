Julian Lennon, fils de John et de sa première épouse, Cynthia, a interprété pour la première fois Imagine, écrite et composée par son père et Yoko Ono alors que sévissait la guerre au Vietnam.

La Presse

Sur Instagram, Julian Lennon a expliqué pourquoi il avait finalement choisi de chanter la chanson de son père.

« La guerre en Ukraine est une véritable tragédie. [...] J'ai toujours dit que je chanterais la chanson au moment où nous assisterons à la fin du monde. Les paroles de la chanson démontrent notre désir de paix. Avec cette chanson, nous sommes transportés à un endroit où l'amour et l'unité devient notre réalité [...] La chanson, c'est la lumière au bout du tunnel que nous espérons tant. En raison de la violence, des millions de familles ont été contraintes à quitter leur demeure afin de demander l'asile. J'appelle les dirigeants du monde et tous ceux et toutes celles qui croient au message de la chanson de se porter à la défense des réfugiés !

Julian Lennon s'est joint à d'autres artistes qui interpellent les dirigeants mondiaux à venir en aide aux réfugiés dans le cadre de la campagne Stand Up For Ukraine.

Avec Associated Press