(Montréal) Ringo Starr et son All Starr Band annoncent de nouvelles dates de tournée au Canada en 2022, incluant le 26 septembre à la Place Bell à Laval.

La Presse Canadienne

Au cours des deux dernières années, le musicien a été très occupé, lançant deux EP, Zoom In et Change The World.

Il a également lancé deux livres en édition limitée : Ringo Rocks : 30 Years of the All Starrs 1989-2019 et Lifted : Fab Images and Memories of my Life with the Beatles from Across the Universe.