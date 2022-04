Que ce soit comme réalisateur, multi-instrumentiste ou auteur-compositeur, Jesse Mac Cormack a démontré depuis ses débuts qu’il est capable d’à peu près tout.

Émilie Côté La Presse

Il a collaboré avec le musicien électronique CRi, comme il a revisité les répertoires blues de Muddy Waters et Stevie Ray Vaughan au Festival international de jazz de Montréal.

Un disquaire mettrait sans doute son deuxième album, SOLO, dans la section musique électronique. Il faut attendre la troisième chanson pour clairement reconnaître les cordes d’une guitare.

Le son s’avère plus épuré et intime que sur le premier album de Mac Cormack, Now, paru en 2019 après plusieurs mini-albums. On retrouve néanmoins avec la même grande satisfaction la voix tourmentée et les modulations mélodiques viscérales propres à l’artiste montréalais.

L’air de NHFN est tempétueux, alors que L.A. Sky est sous le signe du dépouillement. L’ombre de Radiohead plane sur plusieurs pièces, dont A&E. Mac Cormack a aussi cité SUUNS, James Blake et Caribou parmi ses influences.

Il y a une grande charge, à la fois existentielle et charnelle, dans les chansons de Jesse Mac Cormack. Peut-être encore davantage sur SOLO, album qui fait suite à un échec amoureux, puis à la période de grande souffrance et de renaissance qui s’en suit.

Pour reprendre les mots du principal intéressé, il faut parfois que « ça saigne ».

0:00 0:00 Couper le son