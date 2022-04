PHOTO FOURNIE PAR SUB POP

L’album Chloë and the Next 20th Century déploie tous les styles que Father John Misty maîtrise à la perfection.

Marissa Groguhé La Presse

Le simple Funny Girl est le premier extrait que l’on a pu entendre de la nouvelle offrande de ce drôle de spécimen qu’est Father John Misty. Une magnifique ballade mélancolique et théâtrale, aidée par les cordes et les cuivres d’un orchestre et par un doux piano. Déjà, on nous annonçait par cette sortie que le folk-rock habituel de FJM ne serait probablement pas de la partie pour ce nouvel opus.

Les 10 autres pièces le confirment. Les arrangements tout droit sortis d’un Hollywood d’une autre époque amènent ce côté grandiose, presque exagérément majestueux. Sur Buddy’s Rendezvous, par exemple, on se fait bercer dans un monde à la Lana Del Rey, d’un romantisme en noir et blanc. La voix est distante, les paroles sont plus sirupeuses, le saxophone, langoureux.

Les accents country de Goodbye Mr. Blue rivalisent avec le tempo burlesque de Chloë, puis se mêlent à la bossa nova d’Olvidado. Le morceau final, The Next 20th Century, amène même un côté western plus qu’inattendu. Le risque de s’éparpiller guettait ce cinquième album de Josh Tillman en tant que Father John Misty. Pourtant, mais l’exercice de style ne manque pas de cohésion. La production permet de faire s’accorder toutes les envies musicales que l’artiste a voulu assouvir.

Une fois qu’on accepte ce côté ridiculement magistral, souvent imposé par des cordes luxuriantes, le résultat est tout à fait plaisant. La voix de Tillman est remarquable du début à la fin, se meut au rythme des instrumentalisations, de la force ou de la douceur que les paroles requièrent. Qu’il soit dans les inspirations jazz ou cabaret, folk ou country, l’auteur-compositeur-interprète réussit son pari.

Cet alliage de sonorités devrait donner lieu à tout un spectacle sur scène. Father John Misty sera de passage en concert à Montréal le 26 septembre, au MTelus.

