En accueillant l’auditeur avec la pièce intitulée New Directions, on pouvait craindre un changement sonore pour Duster. Heureusement, à l’écoute de Together, album surprise sorti il y a quelques jours, il n’en est rien.

Philippe Beauchemin La Presse

Le – mythique – groupe californien poursuit sa route lancinante sur le chemin du slowcore, démontrant une fois de plus qu’il est le maître du genre.

Le slowcore ? Nous voici à l’écoute d’un style niché et typé de l’environnement rock. Issu de la mouvance grunge des années 1990, ce mouvement musical s’y oppose, justement. Il jette à la poubelle les éléments rapides, les changements de tempo énergiques, les riffs dissonants et les accords stridents que l’on peut entendre notamment dans la discographie de Nirvana, de Soudgarden ou encore de Pearl Jam.

Le slowcore porte bien son nom : le tempo est lent. Très lent. Et répétitif. Tant la batterie que les accords de guitare – mélodiques – proposent une musique aérienne, sans ajouts surprises – ou si peu. La voix du chanteur est également traitée comme les autres instruments entendus et n’est donc pas poussée au premier plan.

Bref, le slowcore est… ennuyeux ! Et Duster est le maître du genre. La présence d’une ligne de basse bien grasse, souple et harmonieuse contribue au succès d’estime du groupe de San Jose.

Ce liant, signature du trio, est évidemment utilisé sur ce nouvel essai, et colle de belle façon les 13 pièces entendues – et similaires – sur Together. Si, à la première écoute, on est porté à croire que ce disque reprend là où l’album homonyme sorti en 2019 s’était arrêté, une différence est tout de même audible pour le fan : la présence discrète d’un synthétiseur – remarquée en ouverture de la pièce Escalator – et d’une boîte rythmique – sur Sleepyhead et Retrograde – vient remplir quelques trous dans le mur sonore. Deux ajouts qui auraient mérité une plus grande présence.

Sur Together, les vétérans Clay Parton, Canaan Dove Amber et Jason Albertini proposent de nouveau une musique lo-fi sans artifices et sans exclamations, mais certainement pas sans intérêt.

