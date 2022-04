On sait que des chansons sont intemporelles quand une nouvelle génération d’artistes n’hésite pas à se les approprier.

Josée Lapointe La Presse

C’est ce qui se passe avec cet Aquanaute 2022, qui célèbre les 20 ans du premier album d’Ariane Moffatt : tellement de jeunes artistes ont répondu oui à l’invitation de l’autrice-compositrice-interprète de revisiter son œuvre fondatrice que certaines chansons (Point de mire, J’te garde avec moi, Sur ton parallèle, Fracture du crâne) reviennent même deux fois ! Un jeu de regards qui rend l’exercice encore plus convaincant, donnant à chaque chanson un angle hyper personnel, mais aussi universel.

De Sophia Bel à P’tit Belliveau, de Thaïs à Narcisse, de Calamine à Robert Robert, ils sont près d’une vingtaine à avoir relevé le défi de la relecture avec autant d’enthousiasme que de liberté. Si l’ambiance doucement électro de l’original a été respectée, chaque invité y a ajouté son empreinte, et on peut reconnaître les différentes approches de chacun – par exemple hyper techno avec Anachnid, lyrique avec Étienne Coppée ou dansant avec Claudia Bouvette.

Qu’un répertoire inspire autant d’artistes, et que sa fraîcheur ait aussi transcendé les décennies, est franchement émouvant. Et c’est dans cet état d’esprit qu’il faut écouter cet album assez long, entrecoupé en plus des sympathiques interludes parlés où Ariane Moffatt raconte les dessous de la création d’Aquanaute il y a 20 ans.

Bien sûr qu’on a envie de retourner aux originaux, et bien sûr que l’ensemble est inégal et s’étire un peu avec les répétitions. Mais il se dégage de ces chansons de jeunesse la même force vitale irrépressible qu’à l’époque, la preuve, si besoin est, qu’Ariane Moffatt fait partie des artistes les plus importants des 20 dernières années au Québec. Et qu’elle n’a rien perdu de sa pertinence, en étant toujours une grande rassembleuse capable de fédérer des tonnes de talents autour d’elle et de tendre la main aux suivants.

Voilà une bien belle qualité : ça s’appelle bien vieillir.

