(Las Vegas) Joni Mitchell, la Canadienne devenue Californienne, la chanteuse folk devenue rockeuse devenue exploratrice de jazz, a été honorée à titre de personnalité MusiCares de l’année 2022 par la Recording Academy, deux jours avant les Grammy Awards.

Andrew Dalton Associated Press

Le concert hommage s’est ouvert par une interprétation d’un pot-pourri de l’album Hejira par le pianiste de jazz et grand admirateur de la chanteuse, Herbie Hancock. L’hommage s’est poursuivi par une version rock de Help Me par Violet Grohl, la fille adolescente du leader des Foo Fighters, Dave Grohl, dans une salle de bal du MGM Grand Las Vegas.

« Quand j’ai entendu Joni Mitchell pour la première fois, c’était en 1968 et j’avais 15 ans, a déclaré Cyndi Lauper, aujourd’hui âgée de 68 ans. Je n’avais jamais entendu quelqu’un chanter si intimement ce que c’était que d’être une jeune femme naviguant dans ce monde. »

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Herbie Hancock

Mme Lauper a récité plusieurs des lignes de Mme Mitchell qui l’ont le plus émue, avant de se lancer dans Magdalene Laundry tout en jouant du dulcimer des Appalaches.

« Je ne sais pas comment vous faites ce que vous faites, je sais juste que j’en ai besoin comme de la nourriture », a déclaré Meryl Streep dans un message vidéo diffusé pour Mme Mitchell et la foule. « Depuis que nous étions toutes les deux de jeunes filles, nous ne nous connaissions pas, mais vous m’avez chanté. Vous avez chanté ma vie. »

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Cyndi Lauper

Sept ans après un anévrisme cérébral qui l’a rendue temporairement incapable de marcher ou de parler, Joni Mitchell, aujourd’hui âgée de 78 ans, était ravie d’être à Las Vegas et de participer à un évènement public majeur pour la première fois depuis le début de la pandémie.

« J’ai eu la meilleure margarita que j’aie jamais eue dans notre hôtel », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en arrivant à l’évènement.

Elle fait aussi partie des finalistes pour le meilleur album historique aux Grammy de dimanche.

Durant le gala, Mme Mitchell apparaissait souvent au bord des larmes alors qu’un défilé d’artistes la félicitait avant de donner leur avis sur ses chansons.

« Un peu comme les gens qui vivaient à l’époque de Shakespeare et de Beethoven, nous vivons à l’époque de Joni Mitchell, et cela se voit ce soir », a déclaré Brandi Carlile, qui a chanté une version de « Woodstock ».

Mme Carlile, qui est en lice pour 5 Grammy dimanche, et Jon Batiste, qui est en lice pour 11, étaient directeurs musicaux pour coordonner les artistes et leurs approches des chansons de la carrière de cinq décennies de Mme Mitchell.

« Nous avons aidé les artistes à trouver leurs chansons de Joni, celles qui parlaient à leurs âmes, a déclaré Mme Carlile. Ce n’est pas une musique facile. C’est une musique compliquée et brillante qui est vraiment difficile à interpréter. »

John Legend a donné une performance surprise, chantant et jouant du piano solo sur « River », sur une scène tournante au milieu de la salle.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE John Legend

« Tout le monde était splendide, ça n’arrêtait pas de devenir de mieux en mieux, a déclaré Mme Mitchell dans un bref discours d’acceptation vers la fin du concert. Je peux prendre ma retraite maintenant et laisser les autres continuer. »

Mais elle a montré qu’elle n’était pas encore tout à fait prête à tirer sa révérence.

Les animateurs ont ramené la plupart des artistes de la soirée sur scène pour chanter « The Circle Game » et Big Yellow Taxi.

Joni Mitchell s’est finalement dirigée vers le microphone pour les rejoindre, livrant la célèbre fin en baryton de cette dernière chanson.

La personnalité MusiCares de l’année est un prix de réalisation professionnelle décerné pour une combinaison de réalisations artistiques inspirantes et de philanthropie. Le gala qui en résulte permet de collecter des fonds pour les programmes de MusiCares, l’association caritative de Recording Academy qui fournit des services de santé et de bien-être aux musiciens dans le besoin.