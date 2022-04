Gros Mené, c’est l’exutoire musical de Fred Fortin, le véhicule parfait pour se lâcher lousse avec son ami Olivier Langevin. Quand il y a suffisamment de chansons dans la marmite et que le presto vient près d’exploser, le groupe enregistre un album, ce qui arrive à peu près tous les 10 ans. Cette fois, Fortin et sa bande souhaitent nous apporter paix et bonheur, avec une bonne dose de chaos en prime.

Pierre-Marc Durivage La Presse

On démarre sur les chapeaux de roues avec l’histoire de Bonsaï, un nain star de porno. C’est stoner à souhait, les guitares sont bien grasses, on reconnaît avec bonheur le son du Lac, tout comme l’inimitable picking de Langevin. Preuve que le hard blues et le stoner rock sont de proches cousins, cette pièce, mais surtout les suivantes La Sarre et Télévision, est aussi animée sans gêne par le bottleneck du guitariste qui agit généralement à titre de leader du groupe Galaxie.

Il s’agit jusqu’ici d’une évolution sonore parfaitement conséquente, les surprises sont à venir ; car si le précédent album Agnus Dei était résolument rock, Pax et Bonum est un recueil d’idées beaucoup plus hétéroclites. La première se manifeste avec Roulez la Caisse, où Fred Fortin raconte avec un accent anglais (!) une lugubre histoire gothico-victorienne. Suit ensuite un trio de chansons complètement déjantées : Abortion nous plonge dans l’ambiance suintante des vieux motels de Longueuil, où on trouve, paraît-il, les plus belles putes au pays. Dabidou, officiée par le « prêtre » Serge Brideau, des Hôtesses d’Hilaire, est comme la trame sonore d’une improbable secte des années 1970, le titre de la chanson se voulant en fait une invocation satanique jazzy. Quant à la courte Toppe notche, c’est un échange délirant entre Fortin et Langevin, ce dernier jouant le rôle d’un producteur complètement hyperactif (ou coké).

Ass Fat est quant à elle un poème de 4e secondaire, qui parle de 4x4, de gros bats et d’Arctic Cat, avec une mélodie complètement déconstruite, à l’image du sort du personnage central… On conclut avec Midas, stoner blues graisseux qui accompagne à merveille un hot-dog spécial à double saucisse. A-t-on besoin d’en ajouter ?

Stoner rock Pax et Bonum Gros Mené Lazy at Work ★★★★