La cérémonie des 64es prix Grammy se tiendra dimanche. Jon Batiste est l’artiste en lice pour le plus de prix (11 sélections), mais Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R. et Billie Eilish ne sont pas loin. Petit guide de la cérémonie musicale.

Marissa Groguhé La Presse

PHOTO STEFAN JEREMIAH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jon Batiste est nommé dans 11 catégories.

Les grandes sélections

Le musicien jazz Jon Batiste est l’artiste le plus nommé à ces prix Grammy. La grande soirée de célébration de la musique populaire pourrait honorer 11 fois cet artiste qui a fait paraître l’album We Are en 2021, mais a également composé la trame sonore du film de Pixar Soul. Cité dans certaines des plus prestigieuses catégories, dont meilleur album et meilleur enregistrement, Jon Batiste mène la course. Avec huit sélections chacun, on retrouve Doja Cat, Justin Bieber (tous deux nommés dans les catégories chanson de l’année, enregistrement de l’année, album de l’année) et H.E.R. (album, chanson, album R & B). Billie Eilish et Olivia Rodrigo suivent, ayant chacune sept sélections. Pour la jeune Rodrigo, il s’agit de sa toute première présence aux prix Grammy et elle se qualifie dans chacune des quatre principales catégories (le big four, soit enregistrement de l’année, album de l’année, chanson de l’année et meilleure nouvelle artiste).

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kanye West, maintenant connu sous le nom de Ye, a été retenu pour son album Donda, baptisé ainsi en hommage à sa mère.

Les surprises de l’année

L’une des artistes chouchous des prix Grammy, Taylor Swift, n’a été nommée qu’une seule fois à titre individuel, pour l’album de l’année (Evermore). Également cités pour le plus prestigieux prix de la soirée – en plus de ceux mentionnés précédemment : Kanye West (finaliste pour la première fois dans cette catégorie, pour Donda), Lil Nas X (Montero) ainsi que Tony Bennett et Lady Gaga (Love For Sale). Le groupe de k-pop BTS, malgré l’ampleur de son succès, ne se démarque pas dans les sélections. Le septuor figure parmi les finalistes pour la meilleure performance d’un groupe ou duo… et c’est tout. Il avait obtenu la même sélection l’an dernier, sans l’emporter.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le chef de l’Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin, est nommé pour la meilleure performance orchestrale, le meilleur enregistrement d’opéra et le meilleur album vocal solo classique.

Les Québécois aux prix Grammy

Le chef Yannick Nézet-Séguin et l’auteure-compositrice-interprète montréalaise Allison Russell représenteront le Québec cette année. Après la belle performance de Kaytranada l’an dernier (couronné deux fois), les deux artistes québécois pourraient chacun remporter trois trophées. Ce n’est pas la première fois que Nézet-Séguin est cité aux prix Grammy, mais il n’a pas encore remporté de prix en trois occasions. Cette fois, il est parmi les nommés pour la meilleure performance orchestrale, le meilleur enregistrement d’opéra et le meilleur album vocal solo classique. Allison Russell, établie à Nashville, est en lice pour le meilleur album americana de l’année (pour son premier opus, Outside Child), ainsi que pour la meilleure chanson roots americana et la meilleure performance roots americana (pour la chanson Nightflyer). Les catégories dans lesquelles sont nommés les deux artistes québécois seront présentées dans la Première Cérémonie, dimanche après-midi.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Olivia Rodrigo, qui est nommée dans plusieurs catégories de pointe, dont Enregistrement de l’année (drivers license), chantera également dimanche soir lors de la soirée de remise des prix.

Performance après performance

Au chapitre des prestations, les amateurs de pop seront servis puisque les artistes qui ont sorti parmi les meilleurs albums de la dernière année monteront sur scène dimanche. Cette soirée où la musique est à l’honneur permettra notamment à Billie Eilish, au duo Silk Sonic (Anderson.Paak et Bruno Mars), à Lil Nas X et à Jack Harlow (qui chanteront sûrement leur succès Industry Baby), à Olivia Rodrigo, à Brandi Carlile, à J Balvin et à Maria Becerra de monter sur scène. Nas, BTS, H.E.R., John Legend et Chris Stapleton seront aussi du spectacle. Les Foo Fighters devaient également être présents pour une performance, mais la mort soudaine du batteur Taylor Hawkins a provoqué l’annulation de tous les spectacles à venir du groupe de rock, dont sa présence aux prix Grammy. Un hommage sera rendu à Hawkins lors de la cérémonie.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS The Weeknd a décidé de boycotter les Grammy, il n’est donc nommé dans aucune des catégories R & B. Par contre, la pièce Hurricane de Kanye West, à laquelle il prête sa voix (avec Lil Baby), est finaliste dans la catégorie Meilleure pièce rap mélodique.

Les Grammy changent les règles

La Recording Academy des Grammy a révisé certains de ses processus cette année. La soirée de remise de prix, toujours populaire, mais parfois au centre de controverses, s’adapte au fil des ans. Rappelons que The Weeknd a annoncé l’an dernier qu’il boycotterait les futures éditions des Grammy après n’avoir obtenu aucune sélection malgré une année de grands succès. Le président de l’Académie, Harvey Mason, a indiqué que cette année en était une de changements « transformatifs et sans précédent ». Cette fois, on s’est attaqué aux comités de sélections anonymes. Ceux-ci prenaient la décision définitive quant aux finalistes, mais ont été dénoncés pour leur manque de transparence, leur corruption, leur favoritisme et même leur racisme. Aussi, pour s’assurer que les membres de l’Académie puissent s’exprimer uniquement dans les catégories qui répondent à leur expertise, ceux-ci ne peuvent plus voter que dans 10 catégories (plutôt que 15). Deux nouvelles catégories ont aussi été ajoutées, soit meilleure performance de musique globale et meilleur album de musique urbaine latine (musica urbana). Autre important changement : le nombre de nommés dans les quatre catégories principales est passé de 8 à 10.

La soirée des Grammy est diffusée à CityTv ce dimanche, à 20 h