42e Festival international de jazz

The Roots sur la place des Festivals

Tash Sultana pour la soirée d’ouverture, et le grand retour à Montréal de The Roots pour la fermeture. On pourra aussi voir gratuitement à l’extérieur le grand Kamasi Washington, Corinne Bailey Rae, Lee Fields et CRi, pour ne nommer que quelques artistes. On n’aurait pu rêver mieux comme programmation du 42e Festival international de jazz de Montréal (FIJM), qui revient du 30 juin au 9 juillet comme avant… ou presque.