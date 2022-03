(Londres) Le chanteur britannique Tom Parker, du groupe The Wanted, est mort mercredi à l’âge de 33 ans des suites d’une tumeur au cerveau, a annoncé le groupe.

Agence France-Presse

The Wanted, formé en 2009, s’est notamment fait connaitre à l’international en 2012 avec le single Glad You Came, qui totalise plus d’un demi-million d’écoutes sur Spotify.

Le chanteur du groupe avait révélé sa maladie en octobre 2020. Il avait chanté sur scène avec son groupe en début d’année.

Dans un message publié sur son compte Instagram, le groupe s’est dit « dévasté par le décès tragique et prématuré » de Tom Parker.

« Tom était un mari extraordinaire pour Kelsey, et le père d’Aurelia et Bodhi », a ajouté le groupe. « Il était notre frère, les mots ne peuvent exprimer la perte et la tristesse que nous ressentons. Pour toujours dans nos cœurs. »