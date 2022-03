Cowboy Junkies

En terrain connu ★★★

S’étonner de voir Cowboy Junkies proposer un album entièrement composé de reprises serait bien mal connaître le groupe ontarien. C’est d’ailleurs une relecture de Sweet Jane, chanson de Lou Reed pour Velvet Underground, qui a fait remarquer son album Trinity Sessions en 1988. L’habitude est restée au cours des décennies suivantes. Margo Timmins, ses frères Michael et Peter ainsi que leur grand ami Alan Anton ont puisé dans les répertoires d’Elvis (Blue Moon), de Neil Young (Powderfinger) ou encore de Bob Dylan (If You Gotta Go, Go Now).