WE, le nouvel album tant attendu d’Arcade Fire, sortira finalement le 6 mai. Le recueil de sept chansons enregistrées à New Orleans, El Paso, et Mount Desert Island arrive donc cinq ans après Everything Now, dernier album studio du groupe montréalais, lancé en 2017.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est un sixième album pour le groupe dirigé par le tandem Win Butler et Régine Chassagne, qui a réalisé cet opus en collaboration avec Nigel Godrich, réalisateur émérite des meilleurs disques de Radiohead, d’OK Computer jusqu’à In Rainbows.

Selon des informations obtenues par Pitchfork, la version vinyle de l’album présente les chansons Age of Anxiety I, Age of Anxiety II (Rabbit Hole) et End of the Empire I-IV sur un côté appelé « I » (je), alors que les pièces The Lightning I-II, Unconditional I (Lookout Kid), Unconditional II (Race and Religion) et We se retrouvent sur le côté « WE » (nous).

La pochette du disque est quant à elle illustrée par une photo en gros plan d’un œil de l’artiste JR, avec des retouches à l’aérographe réalisées par Terry Pastor, qui a notamment travaillé sur les albums Hunky Dory et Ziggy Stardust, de David Bowie.

L’annonce du lancement de l’album a coïncidé avec le dévoilement d’un premier clip, celui de la pièce The Lightning I, II, qui a été réalisé Emily Kai Bock.

L’an dernier, Arcade Fire avait enregistré un morceau de 45 minutes intitulé Memories of the Age of Anxiety et qui était destiné à l’application de méditation Headspace. Le groupe avait par ailleurs présenté la chanson Generation A à l’émission spéciale de Stephen Colbert présentée le soir des élections américaines, en novembre 2020, mais cette composition originale n’a jamais été rendue disponible sur les plateformes de diffusion, pas plus qu’elle ne se retrouve sur WE.

La reprise Baby Mine, enregistrée en 2019 pour le film Dumbo, de Tim Burton, n’apparaît pas non plus sur le nouveau disque.