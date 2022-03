Dolly Parton est toujours sur la liste des nominations de 2022 pour le Temple de la renommée du rock and roll malgré le fait que la légendaire chanteuse country demande à être retirée parce qu’elle n’a pas « mérité ce droit ».

Mark Kennedy Associated Press

La Fondation du Temple de la renommée du rock and roll a déclaré jeudi dans un communiqué qu’en fait, il revenait aux membres votants de déterminer si Dolly Parton sera intronisée.

« La recommandation de Dolly (Parton), ainsi que celles des 16 autres nommés pour la promotion de 2022, ont été envoyées plus tôt ce mois-ci à nos 1200 électeurs au scrutin général, dont la majorité sont eux-mêmes des artistes, pour être pris en considération pour l’intronisation lors de notre cérémonie », a indiqué l’organisation.

Lundi, Dolly Parton s’est manifestée sur les réseaux sociaux pour « se retirer respectueusement » du processus, affirmant qu’elle ne voulait pas soutirer des votes aux autres candidats. Dolly Parton n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur la décision du Temple de la renommée.

Dolly Parton a été nommée sur la liste restreinte le mois dernier, aux côtés des autres nommés pour la première fois Eminem, Lionel Richie, Duran Duran et A Tribe Called Quest.

Les autres artistes et groupes envisagés pour l’intronisation sont Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, Judas Priest, Beck, Kate Bush, DEVO, Eurythmics, Fela Kuti, MC5 et les New York Dolls.

Dolly Parton est surtout associée à la musique country et fait partie du Temple de la renommée du country, mais elle a interprété des chansons avec une touche rock. Les artistes qui ont fait à la fois les Temples de la renommée du rock and roll et du country incluent Brenda Lee, Johnny Cash, Elvis Presley, Chet Atkins, Hank Williams et les Everly Brothers.

La Fondation a déclaré jeudi qu’il y avait beaucoup de place au sein du Temple de la renommée pour les artistes qui ne sont pas de purs rockers.

« Depuis sa création, le rock ‘n’roll a des racines profondes dans le rhythm & blues et la musique country. Il n’est pas défini par un genre en particulier, mais plutôt par un son qui fait bouger la culture des jeunes, indique le communiqué. Nous sommes impressionnés par le talent brillant et l’esprit pionnier de Dolly (Parton) et sommes fiers de l’avoir nommée pour être intronisée au Temple de la renommée du rock and roll. »