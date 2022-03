Joni Mitchell célébrée à l’occasion du gala MusiCares’Person of the Year

Beck, St. Vincent, Leon Bridges et Herbie Hancock seront parmi les nombreux artistes qui rendront hommage à l’autrice-compositrice-interprète canadienne Joni Mitchell, le 1er avril prochain, à l’occasion du gala MusiCares’Person of the Year, organisé en marge de la semaine des prix Grammy.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La soirée, qui revient en 2022 après avoir été annulée l’an dernier à cause de la COVID, célèbre les accomplissements créatifs et le travail philanthropique d’artistes marquants, tout en récoltant des fonds consacrés aux musiciens dans le besoin.

Parmi les autres artistes qui seront en spectacle au MGM Grand de Las Vegas, notons aussi Jon Batiste, Brandi Carlile, Lauren Daigle, Chaka Khan, Angélique Kidjo, Cyndi Lauper, Pentatonix, Billy Porter, Stephen Stills, Black Pumas et Allison Russell.

« Nous sommes ravis de pouvoir réunir un tel groupe d’artistes pour célébrer la carrière de Joni Mitchell, a indiqué dans un communiqué Laura Segura, directrice générale de MusiCares. Elle est non seulement honorée pour sa musique et ses textes iconiques, mais aussi pour son esprit visionnaire et l’inspiration qu’elle a su communiquer à tant d’auteurs-compositeurs-interprètes. »

C’est en août dernier que la musicienne albertaine de 78 ans a appris qu’elle allait recevoir le titre de personnalité de l’année au gala MusiCares, elle qui avait aussi été honorée en décembre aux célèbres 44e Kennedy Center Honors, à Washington DC.