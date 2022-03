(Montréal) Le groupe Simple Plan a annoncé que son nouvel album Harder Than It Looks sera lancé le 6 mai prochain.

La Presse Canadienne

Il s’agira de la première parution du groupe depuis Taking One For The Team en 2016.

Un nouvel extrait de l’album, Congratulations, vient d’être lancé et s’ajoute à ceux déjà parus : The Antidote et Ruin My Life.