(Toronto) Eric Mercury, l’auteur-compositeur-interprète canadien dont la voix soule a repoussé les limites de la musique rock lors de ses débuts en 1969 avec Electric Black Man, est décédé à 77 ans.

David Friend La Presse Canadienne

Sa nièce Lee Ann Mercury a annoncé que le musicien né à Toronto est décédé lundi à Montréal après une bataille contre le cancer du pancréas.

Eric Mercury a lancé sa carrière à la fin des années 1950 au moment même où la scène musicale de Toronto commençait à s’enflammer avec un nombre croissant de salles de concert en vogue.

Il a rejoint le groupe local The Pharaohs avant de monter sur le devant de la scène dans les Soul Searchers, formation où il a partagé la tête d’affiche avec la chanteuse Dianne Brooks.

À la fin des années 1960, il avait déménagé à New York pour poursuivre une carrière solo et avait sorti un premier album énergique Electric Black Man. Trois autres disques suivirent dans les années 1970.

Eric Mercury a rejoint plus tard Stevie Wonder pour coécrire une chanson pour Roberta Flack, qui peut être entendue dans le drame American Hot Wax de 1978. Il a aussi prêté sa voix chantée à la célèbre campagne publicitaire Be Like Mike de Gatorade au début des années 1990.