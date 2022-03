(Paris) Franz Ferdinand, un des groupes qui a replacé le rock sur la carte de la musique dans les années 2000, sort son best-of : l’occasion de revenir sur son parcours, du circuit indépendant aux défilés de mode.

Philippe GRELARD Agence France-Presse

Avoir comme nom de scène Franz Ferdinand (l’assassinat de l’archiduc héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie François-Ferdinand en juin 1914 est un élément déclencheur de la Première Guerre mondiale), alors que les canons résonnent à nouveau sur le Vieux-Continent, est un drôle de clin d’œil de l’Histoire.

Mais le groupe britannique a été un des premiers sur la scène internationale à annuler ses spectacles en Russie cet été « pour une seule raison, cette invasion de l’Ukraine par l’État russe », peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Le leader et guitariste du groupe, Alex Kapranos, fait bien la distinction sur ses réseaux entre l’administration de Vladimir Poutine, qu’il dénonce, et l’héritage culturel de la Russie, « ce grand pays qui a inspiré notre groupe à travers son art et sa littérature ».

La pochette de leur deuxième album, You could have it so much better (2005), tout comme celle de leur best-of Hits to the head, prévu ce vendredi, ont pour référence le constructivisme russe.

Hedi Slimane, Olivier Rousteing

Très vite, leur penchant pour l’art leur vaut d’être connus en dehors du seul circuit du rock indépendant. À l’époque de leur premier album éponyme en 2004, le photographe et styliste Hedi Slimane documente leurs débuts. Et l’an dernier, c’est Olivier Rousteing, styliste de la maison Balmain, qui convie le groupe à se produire en concert à un défilé à Paris.

Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Pour les voir sur scène hors du Royaume-Uni à leurs débuts, il fallait, comme bien souvent, être dans l’ouest de la France. Jean-Louis Brossard, patron du festival des Trans Musicales, est aussi le programmateur d’un club de Rennes, l’Ubu, où il a fait venir « FF » dès 2004.

« J’avais acheté un 45 tours (l’homme a une grosse collection de vinyles), Take me out, et je me suis dit que ce serait bien de les faire venir à l’Ubu, club de 400 places, en 2004, car après ce ne serait plus possible », raconte à l’AFP ce dénicheur hors pair.

Bien vu, car comme le dit Jean-Louis Brossard, « c’est devenu un grand groupe assez vite », qui a ensuite rempli les salles XXL et les stades.

Sur scène, dès le départ, la décharge électrique est là. « C’est un vrai groupe de rock, direct. Avec eux, c’est “3-4” et allez, hop, c’est parti. Ça m’a rappelé l’énergie de groupes comme les Gun Club, Godfathers, Fleshtones, London Cowboys », se souvient cette bible de la musique.

Influence des Kinks

Sur disque, Franz Ferdinand balance dans ses textes et mélodies entre fougue et mélancolie. « Il y a un côté rock, mais aussi des chansons pop, comme le faisaient les Kinks dans les années 1960, avec des riffs de guitares très travaillés et de chouettes textes », développe cet expert.

On trouve cette diversité de ton entre le punch de Take me out sur le premier album et les accents de ballade de Walk away sur le deuxième.

Franz Ferdinand a fait partie de cette vague de groupes britanniques (comme les Libertines) qui a régénéré le rock au début des années 2000, alors que le genre moribond venait tout juste d’être ranimé par des formations américaines (The Strokes, The White Stripes).

Un élan suivi d’effets. « Depuis cette époque, presque tous les ans, il y a un groupe britannique qui déboule : Idles, Shame, Fontaines DC, d’abord dans les petites salles et ensuite on les voit partout », déroule Jean-Louis Brossard.

Sans oublier les suiveurs. Europhile, Alex Kapranos (Britannique de père grec) termine un des premiers succès, Darts of pleasure, par une phrase scandée en allemand. Un gimmick repris ensuite par un autre groupe britannique, The Rakes. Franz Ferdinand, toujours copié, rarement égalé.