Fredz

Toujours plus loin

Pour son deuxième album, à 20 ans seulement, le rappeur montréalais Fredz a usé d’une plume plus introspective. Plutôt que de parler « de tout et de n’importe quoi », il a cherché à connecter avec son public sans cesse grandissant en se dévoilant un peu plus. Son opus Astronaute sort ce vendredi.