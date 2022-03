Pour dénoncer l’absence d’artistes féminines dans la programmation du Festi-Plage de Cap-d’Espoir, le chanteur Émile Bilodeau a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il annulait sa prestation prévue le 28 juillet prochain.

Véronique Larocque La Presse

« Ma décision est prise. Je n’irai pas à ce festival qui a invité 14 bands de gars et pas un seul projet féminin », a indiqué Émile Bilodeau dans une story Instagram publiée lundi.

« Comment vous pensez que les jeunes filles qui vont assister au Festi-Plage vont percevoir mon industrie ? Oh ç’a l’air cool faire de la musique dans la vie… dommage que ce soit juste pour les gars », poursuit-il.

Sur la page Facebook du festival gaspésien, la publication de la programmation a suscité de nombreux commentaires déplorant l’absence de femmes. « Belle programmation… mais où sont les artistes féminines ? », écrit Jozi Gallant. « Wow ! Un beau p’tit festival entre boys, ça ! », indique une autre internaute, Amélie Gillenn.

« On ne tient pas compte si c’est une femme ou un homme »

En entrevue avec La Presse, le président du Festi-Plage, Ghislain Pitre, avoue que l’organisation n’avait pas porté une attention particulière à la parité hommes/femmes quand elle a sélectionné les artistes de son édition 2022. « On l’a appris en même temps que tout le monde qu’on n’avait pas de femmes sur la programmation. »

Composée de 12 bénévoles, l’équipe du festival dresse une liste d’artistes qu’elle aimerait voir à Cap-d’Espoir et, ensuite, elle fait des appels, explique Ghislain Pitre.

« Ce n’est pas tout le monde qui est disponible. On est quand même à 12 heures de route de Montréal. Ce n’est pas évident », rappelle-t-il, en indiquant que la distance est une contrainte importante lorsque vient le temps de faire la programmation.

PHOTO STEVEN MELANSON, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL Spectacle au Festi-Plage de Cap-d’Espoir, en 2019

Pour l’édition 2022, « on a jasé avec des artistes féminines. On s’est informés auprès de Brigitte Boisjoli, de Marie-Mai et de Roxane Bruneau… Mais on ne tient pas compte si c’est une femme ou un homme. On cherche qui irait bien ensemble et qui est disponible », poursuit le président du Festi-Plage.

Ghislain Pitre souligne aussi que des artistes féminines connues participeront au spectacle de P-A Méthot, prévu le samedi 30 juillet. Leurs noms n’apparaissent toutefois pas sur l’affiche du festival.

Miser sur la relève ?

Sur les réseaux sociaux, certains commentaires invitaient l’organisation à se tourner vers la relève pour présenter plus d’artistes féminines. Or, le Festi-Plage préfère miser sur des têtes d’affiche pour s’assurer de rentabiliser les quatre soirs que dure l’évènement.

« On a deux gros shows par soir. On veut avoir quelque chose qui frappe. C’est plate à dire, mais la relève, on n’a pas de place pour ça, se désole le président. C’est plate, c’est vraiment plate. Si on avait une terrasse ou un petit bar, oui, on pourrait amener la relève là. On ferait un petit 5 à 7 pour commencer la soirée. Ce serait trippant, mais là, on n’a pas ça. »

Ghislain Pitre croit que si le festival s’impose trop de contraintes dans le choix des artistes, celui-ci ne survivra pas. « On ne sera plus là », pense-t-il.

Une chose est certaine : l’an prochain, l’équipe va s’assurer d’avoir des artistes féminines dans sa programmation, promet le président du Festi-Plage.

D’ici là, Ghislain Pitre indique que l’organisation est toujours en discussion avec Émile Bilodeau en ce qui concerne sa participation au festival. Un communiqué sera publié ce mercredi. Le Festi-Plage espère un « dénouement heureux ».