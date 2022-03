(Montréal) Le Conseil québécois de la musique (CQM) remettait dimanche après-midi ses 25es prix Opus lors d’une cérémonie préenregistrée à la salle Bourgie et retransmise sur le web. Des artisans de la musique de concert y ont été honorés pour la saison 2020-2021.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, dont le gouvernement a de nouveau interdit la pratique des arts vivants in praesentia pendant plus d’un mois cet hiver, au contraire de la plupart des États occidentaux, a déclaré d’entrée de jeu que « les arts de la scène sont non seulement fondamentaux dans le paysage culturel québécois, mais indispensables à nos vies ».

La période couverte par la présente mouture a également été marquée par une longue fermeture des salles de concert allant du 1er octobre 2020 à mars 2021 (dates variables selon les régions), soit plus de cinq mois d’éclipse pour les arts de la scène. Le CQM a conséquemment décidé, comme l’an passé, de ne pas remettre de prix pour les concerts.

Dix mentions d’excellence pour les webdiffusions sont néanmoins venues mettre un baume sur le cœur des interprètes.

Les deux grands orchestres montréalais ont chacun reçu une mention, l’Orchestre symphonique de Montréal dans la catégorie « Répertoires multiples » pour son concert avec les violonistes James Ehnes et Andrew Wan en mai 2021 et l’Orchestre Métropolitain dans la catégorie « Musiques classique, romantique, postromantique, impressionniste » pour Couleurs d’ici : de Boudreau à Sibelius, diffusé deux mois plus tard.

Collectionneur de prix Opus, le Quatuor Bozzini a quant à lui récolté deux mentions dans les catégories « Musiques moderne, contemporaine » et « Création ». Ils travaillent souvent dans l’ombre, mais leur apport mérite d’être souligné : sur les dix mentions, quatre concernent des projets impliquant l’ingénieur du son François Goupil et trois, le réalisateur Benoît Guérin.

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE Dix-neuf prix Opus ont été remis.

Dix-neuf « vrais » prix Opus ont malgré tout été remis, dont sept pour les albums de l’année. Le piano était bien à l’honneur avec, dans la catégorie « Musiques médiévale, de la Renaissance, baroque », les Nouveaux moments baroques de Luc Beauséjour, qui a remercié en vidéo par une démonstration de break dance (!), les très encensés Préludes de Chopin de Charles Richard-Hamelin dans « Musiques classique, romantique, postromantique, impressionniste » (tous deux chez Analekta) et L’impact du silence de François Bourassa chez Effendi Records pour la catégorie « Jazz ».

Prix spéciaux

Au chapitre des prix spéciaux, dont certains étaient accompagnés d’argent sonnant, la Société des arts en milieu de santé (SAMS) s’est vu remettre une somme de 10 000 $ par le Conseil des arts de Montréal pour le prix Inclusion et Diversité. Keiko Devaux a reçu la même somme du Conseil des arts et des lettres du Québec en tant que compositrice de l’année.

Le violoncelliste Stéphane Tétreault, à qui la pandémie a permis de se produire à foison sur les scènes québécoises, a pour sa part été nommé « Interprète de l’année », prix accompagné d’une bourse de 5000 $ du Conseil des arts du Canada. Julien Proulx, chef de l’Orchestre symphonique de Drummondville, a de son côté récolté à la fois le prix de « Directeur artistique de l’année » et le prix Opus Régions pour le projet Regards sur Beethoven.

Si la violoniste baroque Marie Nadeau-Tremblay, déjà couronnée « Révélation Radio-Canada 2021-2022 », a pu ajouter « Découverte de l’année » des Opus à son tableau de chasse, la flûtiste baroque Claire Guimond, décrite par l’animatrice du gala Catherine Perrin comme « une grande dame » de la musique au Québec, a eu l’honneur d’être lauréate du Prix Hommage.

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE Une pièce malienne a été interprétée au balafon par Adama Daou et deux comparses.

En plus d’entrevues avec différents lauréats, l’évènement a été agrémenté par des prestations du violoncelliste Stéphane Tétreault et de la harpiste Valérie Milot, d’une première mondiale du guitariste Tim Brady et d’une pièce malienne interprétée au balafon par Adama Daou et deux comparses.

Le gala peut être regardé durant tout le mois de mars sur la page Facebook du Conseil québécois de la musique.