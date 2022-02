Sous le même toit : c’est le titre du nouvel album de 2Frères, qui sortira ce vendredi. Sans prévenir son public, le duo offre ainsi son quatrième album en carrière.

Marissa Groguhé La Presse

Les frères Erik et Sonny Caouette abordent sur ce nouvel opus « les petits et grands moments de la vraie vie, des histoires qui se dessinent tels des Polaroïds ». La pièce-titre, parue à la fin du mois d’octobre dernier, écrite et composée par Steve Marin, annonçait les couleurs de ce disque.

Réalisé par Gauthier Marinof, Sous le même toit comporte 15 chansons où l’on retrouve des arrangements de cordes et de claviers. Alexandre Poulin, Nelson Minville, Sébastien Lacombe, Reney Ray et Martin Véronneau ont collaboré sur les textes et mélodies de cette nouvelle offrande de 2Frères.

Les frères Caouette ont quant à eux composé la ballade Une autre chance et la pièce instrumentale Berceuse pour Charlie, dédiée à la fille de Sonny.