L’une des plus célèbres tenues de Madonna sera mise aux enchères ce printemps.

Marc-André Lemieux La Presse

La robe rose du vidéoclip Material Girl, portée par l’artiste en 1984, sera adjugée au plus offrant lors d’un évènement intitulé Music Icons, qui aura lieu du 20 au 22 mai sur l’internet, ainsi qu’au Hard Rock Cafe de New York, a annoncé la maison de vente Julien’s Auction.

Inspirée par l’ensemble étrenné par Marilyn Monroe dans Gentleman Prefers Blondes (Les hommes préfèrent les blondes), un film musical sorti en 1953, la robe de satin pourrait faire grimper les enchères jusqu’à 200 000 $ US, estime l’équipe de Julien’s Auction.

Parmi les autres items qui devraient enflammer les acheteurs durant l’évènement, signalons la batterie des Quarry Men, le groupe pré-Beatles formé par John Lennon (prix de vente estimé : entre 400 000 $ US et 600 000 $ US), une guitare acoustique de Johnny Cash (entre 100 000 $ US et 200 000 $ US), une guitare électrique d’Eddie Van Halen (entre 30 000 $ US et 50 000 $ US), un costume de scène de Mick Jagger (entre 4000 $ US et 6000 $ US) et une feuille lignée sur laquelle Bruce Springsteen a écrit les paroles de Glory Road, une chanson qu’il a ensuite rebaptisée Born to Run.

PHOTO TIRÉE DE JULIEN’S AUCTION La batterie du groupe Quarry Men