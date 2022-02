Cela fait un moment déjà que Ghostly Kisses fait résonner sa musique feutrée et éthérée au Québec et bien au-delà. Pourtant, c’est un premier album que l’auteure-compositrice-interprète Margaux Sauvé a sorti vendredi dernier. Heaven, Wait est un aboutissement, mais aussi une transition, une renaissance.

Marissa Groguhé La Presse

Heaven, Wait n’aurait pu voir le jour plus tôt. Les dernières années, au cours desquelles sont parus quatre mini-albums, ont donné tous les outils à Margaux Sauvé pour ce premier long-jeu de Ghostly Kisses. La musicienne de Québec comprend aujourd’hui qu’elle n’était « pas toujours complètement ancrée dans [ses] chansons ». « C’était comme si je remettais un examen complété à 85 %, comme si je n’avais pas encore tout donné », nous dit Margaux.

Je ne veux rien enlever au travail d’avant, mais à un moment donné, tu arrives à trouver la bonne recette et on dirait qu’on l’a vraiment trouvée avec cet album. Margaux Sauvé

Si l’auteure-compositrice-interprète parle au « on », c’est que le projet Ghostly Kisses est un travail d’équipe. Le partenaire de création et de vie de Margaux, Louis-Étienne Santais, ne figure pas sur les pochettes, dans les vidéoclips ou sur les affiches, mais son nom est dans les crédits de toutes les chansons. C’est lui qui compose et produit.

Le duo crée sa musique « à la maison ». « Le plus souvent, chacun de notre côté, on s’envoie des idées, explique Margaux Sauvé. Par exemple, il me donne un riff au piano et je vais essayer de composer dessus. Ou j’envoie une structure de chanson et il travaille les arrangements. Et une fois qu’on a quelque chose d’assez avancé, on va commencer à travailler dans la même pièce ensemble. »

Beaucoup d’émotions

Dans la vie de Margaux Sauvé, l’album Heaven, Wait représente le moment où elle a « repris les rênes » de son parcours. « Il y a un parallèle entre les périodes de création et certains évènements de mon cheminement personnel, raconte-t-elle. J’ai dû aller chercher du soutien sur le plan psychologique pour comprendre certaines choses, parce que j’avais des difficultés, des périodes plus difficiles. »

Les productions prennent une teinte un peu plus pop que ce à quoi Ghostly Kisses nous avait habitués. L’ambiance vaporeuse et douce demeure, mais certains rythmes sont plus dansants.

« Je me suis rendu compte que c’était la meilleure manière de présenter les textes, dit Margaux. J’écris avec beaucoup d’émotions, de sensibilité, c’est le cœur de la chanson. Et je me rends compte que si l’enveloppe a des structures claires, des mélodies accrocheuses, des répétitions et tout ça, on va mieux entendre le cœur de la musique. On a voulu aller vers un format plus conventionnel, mais à notre manière. »

En tournée en Europe en 2019, Ghostly Kisses n’avait qu’une chanson qui permettait « un moment de laisser-aller, où les gens pouvaient un peu plus bouger ».

C’était vraiment un moment fort et on s’est dit que rien ne nous empêchait de faire quelque chose de plus upbeat. Cette expérience de show nous a montré qu’on pouvait aller là. Margaux Sauvé

Cet album, ajoute-t-elle, a été imaginé « depuis le jour un » pour être présenté en spectacle – et avec un peu de chance, ce sera bientôt possible.

Aboutissement

Pour la première fois, le noyau formé de Margaux et Louis-Étienne a laissé d’autres producteurs pénétrer sa bulle. Tim Bran, qui a notamment travaillé sur le premier album de London Grammar – « un groupe qui m’a donné la poussée pour chanter » –, a été un allié naturel, avec qui le travail a été harmonieux. « C’était un rêve pour moi de travailler avec lui, dit Margaux Sauvé. Son style de production ressemble beaucoup à celui de Louis-Étienne, c’était très facile. » Thomas Bartlett (The National, Florence and the Machine), quant à lui, « nous a ouvert l’esprit sur d’autres manières de faire de la musique ».

Heaven, Wait, « je le vois comme un aboutissement, tant sur le plan personnel que créatif, dit Margaux Sauvé. C’est l’accumulation de plusieurs essais-erreurs, de plusieurs apprentissages. Je pense qu’on est surtout fiers de l’album parce qu’il marque un moment déterminant pour nous en tant qu’artistes et puis pour moi, sur le plan personnel. »

D’autres nouveautés

Curious, de Franz Ferdinand

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES Hits to the Head, de Franz Ferdinand, doit paraître le 11 mars.

Franz Ferdinand a toujours eu le rock dansant. À l’approche de la sortie d’une compilation de ses plus grands succès, le groupe écossais a lancé une nouvelle chanson particulièrement groovy intitulée Curious dont le début évoque même Saturday Night Fever. Se tourner du côté de la disco n’a rien de bien original de nos jours, bien sûr, mais Franz Ferdinand assume et absorbe complètement ses emprunts. Curious est accompagné d’un clip chorégraphique pince-sans-rire, et la compilation Hits to the Head doit paraître le 11 mars.

Alexandre Vigneault, La Presse

La fin et le commencement, de Flore Laurentienne

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Flore Laurentienne

La fin et le commencement, c’est le titre du nouveau morceau dévoilé par Flore Laurentienne. Sous ce titre porteur d’espoir, le compositeur déploie une musique lancinante, portée par la plainte ininterrompue des violons, mais curieusement réconfortante. Les notes de piano posées ici et là évoquent en effet une timide renaissance, pointe vers une lumière qui se trouverait au bout du tunnel… même si on n’en aperçoit pas encore la lueur.

Alexandre Vigneault, La Presse

Blue World, de Jesse Mac Cormack

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SECRET CITY RECORDS Jesse Mac Cormack

Jesse Mac Cormack a dévoilé une version live de Blue World, extrait de son album SOLO qui sortira le 8 avril. On annonce « un aveu de sa propre faillibilité, jumelé à un moment de lucidité, et à une source de confiance sur le chemin de la métamorphose ». Minimaliste, viscérale et résolument électro, Blue World expose l’idée qu’une trahison en amène souvent une autre. On y entend en filigrane les voix de Gabrielle Shonk et Sam Tucker. C’est exquisément audacieux !

Émilie Côté, La Presse

Vous, d’Aramis

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Aramis

Aramis était un groupe qui a participé aux Francouvertes, mais c’est maintenant le projet électro-pop collaboratif de Urhiel Madran-Cyr à lui seul. Il lancera vendredi un premier album intitulé Pour semer la confusion. L’extrait Vous est inclassable. Un mélange de chanson, de trip-hop, de hip-hop et d’électro. « C’est une chanson qui parle du deuil que j’ai dû faire envers les anciens membres », a expliqué Aramis sur Facebook.

Émilie Côté, La Presse

Lonely after curfew, de Sophia Bel

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Sophia Bel

Lonely after curfew nous ramène à la pop alternative des années 1990, comme Sophia Bel le fait si bien. L’auteure-compositrice-interprète et productrice saupoudre une petite touche d’influences country sur cette pièce introspective explorant notamment la peur de l’abandon. Comme son nom le laisse entendre, le morceau a été écrit alors que le couvre-feu était en vigueur. On y entend toute la mélancolie de ces moments qui ont été d’une grande solitude pour beaucoup de gens. Lonely After Curfew est le deuxième extrait de l’album à venir de Sophia Bel, Anxious Avoidant.

Marissa Groguhé, La Presse