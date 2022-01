MØ, née Karen Marie Aagaard, vient de lancer son troisième album, Motordrome. Vous connaissez peut-être l’artiste danoise en raison du tube de Major Lazer Lean On, pièce sur laquelle elle figure.

Émilie Côté La Presse

MØ ne donne pas dans la pop grandiloquente et sexy. Elle incarne plutôt la pudeur scandinave et introspective. La première écoute des 10 chansons Motordrome s’est conclue par une petite déception, mais notre plaisir a finalement crû avec l’usage.

L’extrait Live to Survive se détache du lot et nous fait souhaiter la réouverture des pistes de danse. Ses synthés eighties et ses ritournelles ont un effet euphorisant. L’extrait est sorti il y a un bon moment déjà, mais c’est absolument à ajouter à votre liste d’écoute.

Dans un autre registre, des guitares et une mélancolie grunge alanguissent fort agréablement Wheelspin. Sur Hip Bones, il y a même un solo de guitare.

Il y a d’autres pièces à l’atmosphère nocturnes (citons New Moon) auxquelles on veut revenir, alors que d’autres, plus génériques, finissent rapidement par nous lasser (Kindness, Cool to Cry).

En somme, Motordrome ne contient pas que des moments forts, mais certaines pièces méritent très certainement l’attention des amateurs de pop.