La Canadienne Joni Mitchell se dit solidaire de Neil Young et a décidé elle aussi de retirer toute sa musique du géant de la musique en continu Spotify.

La Presse Canadienne

En début de semaine, Neil Young a rompu ses liens avec la plateforme après avoir donné à la société un ultimatum en raison de préoccupations concernant Joe Rogan qui a diffusé des informations erronées sur le vaccin contre la COVID-19 dans son balado The Joe Rogan Experience.

Dans une déclaration sur son site internet vendredi, Joni Mitchell dit qu’elle agit parce que « des personnes irresponsables répandent des mensonges qui coûtent la vie à des gens ».

L’auteure-compositrice-interprète canadienne affirme qu’elle soutient également la communauté scientifique.

Elle a inclus sur son site internet une lettre signée par une coalition de scientifiques, de professionnels de la santé et de professeurs qui critiquent Spotify pour avoir diffusé des balados de Joe Rogan qui, selon eux, contiennent des informations erronées sur la pandémie, notamment en dissuadant la vaccination chez les jeunes et les enfants.

Spotify, qui a un accord de distribution sur plusieurs années avec Joe Rogan, a accédé à la demande de Young mercredi et a commencé à retirer ses albums en quelques heures.

« Je suis avec Neil Young ! » a indiqué Joni Mitchell sur son site internet.

« J’ai décidé de supprimer toute ma musique de Spotify, peut-on lire dans la déclaration. Des personnes irresponsables répandent des mensonges qui coûtent la vie à des gens. Je suis solidaire de Neil Young et des communautés scientifiques et médicales mondiales sur cet enjeu. »

Malgré le geste de Young, une partie de sa musique peut toutefois encore être entendue sur Spotify.

Au Canada, des chansons de Young ont disparu, dont Cinnamon Girl, Old Man et l’intégralité de son nouvel album Barn, mais plusieurs autres titres inclus dans les bandes originales de films et les compilations étaient toujours là.

Joni Mitchell s’est d’abord fait connaître dans les années 1960 pour avoir composé et interprété des chansons telles que The Circle Game, Both Sides Now et Woodstock.

Elle a ensuite enregistré l’album influent Blue et plus de 20 autres au cours de sa carrière.