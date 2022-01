La bibliothécaire du Congrès américain, Carla Hayden, a annoncé vendredi que Lionel Richie sera le prochain lauréat du prix Gershwin de la chanson populaire de la Bibliothèque du Congrès.

Luc Boulanger La Presse

Décerné en hommage aux légendaires auteurs-compositeurs George et Ira Gershwin, le prix Gershwin récompense l’ensemble des réalisations de la carrière d’un artiste musical. Parmi les précédents lauréats, mentionnons Paul Simon, Stevie Wonder, Sir Paul McCartney, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett et Garth Brooks.

« C’est vraiment l’honneur d’une vie, et je suis tellement reconnaissant de recevoir le prix Gershwin de la chanson populaire, a déclaré Richie dans un communiqué. Je suis fier de rejoindre tous les autres artistes précédents, que j’admire également et dont je suis un fan de leur musique. »

Icône de la musique pop, Lionel Richie a vendu plus de 125 millions d’albums dans le monde. Il a remporté un Oscar, un Golden Globe, quatre Grammy Awards. Il est le créateur de mégasuccès tels que Endless Love, Lady, All Night Long, Say You, Say Me… Il a coécrit l’une des chansons pop les plus connues sur la planète, We Are the World, pour l’évènement humanitaire USA for Africa.

« L’œuvre inoubliable de Lionel Richie nous a montré que la musique peut nous rassembler. Même lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et que nous ne sommes pas d’accord sur certaines questions, les chansons peuvent nous montrer ce que nous avons en commun », a déclaré Carla Hayden dans un communiqué.

Lionel Richie recevra le prix Gershwin lors d’un concert hommage réunissant plusieurs vedettes à Washington, D. C., le 9 mars. La chaîne PBS diffusera le concert à l’échelle nationale le 17 mai à 21 h.