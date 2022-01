L’immense catalogue musical de David Bowie vient d’être acquis par Warner Chappell Music pour plus de 250 millions.

Marissa Groguhé La Presse

Selon le magazine spécialisé Variety, l’entente entre les héritiers du chanteur britannique et le géant de la musique (filiale de Warner) comprend six décennies de matériel et inclut des chansons comme Changes, Space Oddity, Ziggy Stardust ou Heroes, ainsi que la pièce Under Pressure, collaboration de 1981 avec Queen.

Des centaines de morceaux de David Bowie, décédé d’un cancer il y a exactement six ans, sont ainsi désormais la propriété de Warner Chappell Music. Ces titres sont issus des 26 albums studio du prolifique musicien, des deux albums du groupe Tin Machine (projet de Bowie entre 1988 et 1992), des bandes sonores, ainsi que de l’album posthume Toy, dont la sortie est prévue vendredi.

Il avait déjà été annoncé en septembre dernier que Warner Music faisait l’acquisition des droits de licence du catalogue de David Bowie depuis 1968, incluant les albums sortis entre 2000 et 2016 sous l’étiquette Sony.

L’annonce de lundi survient alors que l’on célébrera le 8 janvier prochain le 75e anniversaire de naissance de Bowie, notamment avec la parution de l’opus Toy.