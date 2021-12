Renée Martel, l’incontestable reine du country québécois, aussi surnommée la cowgirl dorée et interprète du grand succès Un amour qui ne veut pas mourir, a rendu son dernier souffle samedi après-midi. Elle avait 74 ans.

André Duchesne La Presse

Après une carrière de plus de 60 ans, marquée par d’innombrables succès sur disques comme sur scène, mais aussi par la maladie et des drames personnels éprouvants, la chanteuse a succombé à 74 ans des suites d'une pneumonie sévère non reliée à la COVID-19, au centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

« Rares sont les artistes, au Québec, qui présentent une feuille de route aussi impressionnante que celle de Renée Martel. Totalisant plus de 65 ans de carrière et riche d’un parcours exceptionnel, elle a, depuis longtemps, marqué l’histoire de la musique québécoise d’une empreinte indélébile avec un répertoire qui conjugue à la fois modernité et respect des traditions », a indiqué son producteur par communiqué.

En raison d’une santé chancelante, les dernières années auront été à l’image de cette vie mouvementée. Renée Martel fait toutefois preuve de résilience en sortant de nouveaux albums et en continuant à chanter.

Ainsi, le lundi 3 juin 2019, elle annonce être aux prises avec un cancer du sein. L’amorce de traitements médicaux se traduit par l’annulation de sa tournée Cowgirl dorée, mon histoire.

Elle fait toutefois une exception le samedi 14 septembre alors qu’elle monte sur les planches du Country Club Desjardins au Festival de St-Tite pour participer à un grand spectacle en compagnie de Paul Daraîche, Marc Hervieux, Laurence Jalbert, Annie Blanchard et plusieurs autres.

« Même si elle ne débordait pas d’énergie – ce qui se comprend parfaitement en raison de sa maladie et des traitements – la septuagénaire était tout sourire et a été accueillie en reine par le millier de spectateurs qui se sont déplacés pour la voir », écrivait alors le journaliste Matthieu Max-Gessler dans Le Nouvelliste.

« Je ne pouvais pas annuler St-Tite, c’est comme sacré pour moi. J’y suis tous les ans. C’est un devoir pour moi d’être là », confiait-elle la veille au micro de Pénélope McQuade.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Renée Martel en 2012

Et cette battante n’avait pas dit son dernier mot. À la fin de décembre 2020, dans une longue entrevue publiée dans Échos Vedettes, elle se disait non seulement en rémission mais qu’elle préparait un retour en 2021 en plus de préparer un nouvel album avec Paul Daraîche.

« Ça fait deux mois que je suis des cours de chant toutes les semaines. Avec ce que je viens de traverser, ma voix n’était plus la même », confiait-elle au journaliste Samuel Pradier.

Les débuts

Fille de deux chanteurs country, Marcel Martel et Noëlla Therrien, Renée Martel est née à Drummondville le 26 juin 1947. Durant toute son enfance et son adolescence, elle accompagne ses parents sur scène.

Elle a cinq ans, le 12 août 1952, lorsqu’elle monte pour la première fois sur les planches, au Théâtre Royal de Drummondville. Dans la foulée, elle participe à d’innombrables tournées ainsi qu’à l’émission de radio qu’anime son père à la station CHLT de Sherbrooke.

Plus elle s’approche de l’âge adulte et plus elle se détache de la carrière de ses parents pour mener sa propre barque. Nous sommes alors au début des années 1960. Du country, elle migre vers la pop. Très vite, elle fait son apparition à la télévision, notamment à l’émission Jeunesse d’aujourd’hui.

Un premier disque 45 tours, C’est toi mon idole, sort en 1964. En 1967, elle remporte son premier grand succès avec la chanson Liverpool. Suivrons Je vais à Londres, Viens changer ma vie et plusieurs autres. Son ascension est météorique, au point où elle est la Révélation féminine de l’année du Gala des artistes de 1968.

Comme plusieurs autres artistes, Renée Martel reprend des succès américains pour les adapter en français. Mais elle ne se contente pas de traduire des paroles. Elle réécrit souvent les chansons.

« J’écrivais les adaptations en français, mais je ne voulais pas de versions intégrales, au sens où je voulais un texte à moi, qui n’avait souvent rien à voir avec celui de la version originale », dira-t-elle à notre collègue Marc-André Lussier dans une entrevue publiée le 1er novembre 2018.

Après les 45 tours arrivent les premiers albums 33 tours dont un en 1971 enregistré avec Michel Pagliaro. C’est d’ailleurs la voix de ce dernier qui annonce un départ aérien vers la capitale britannique dans la chanson Je vais à Londres.

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Renée Martel en 1971

Le parcours vers ces premiers succès artistiques n’est cependant pas dénué d’aspérités. À 18 ans, la chanteuse est violée par un présentateur de spectacles, écrit-elle dans son autobiographie Renée Martel, Ma vie je t’aime sortie en 2002.

En couple avec le chanteur Jean Malo, elle vit aussi une rupture difficile en 1971. Ainsi, dans l’édition du 8 mai du journal populaire Télé-Radiomonde, on retrouve deux articles portant sur ses déboires de santé et amoureux. Un premier texte relate qu’elle a perdu un gros contrat de publicité en raison d’une opération d’urgence. Un second, signé Michel Girouard, relate que la chanteuse est « terrassée par une épouvantable dépression nerveuse » imputable à sa rupture avec Malo.

Sa rencontre Jean-Guy Chapados, bassiste et ex-membre, durant quelques mois, du groupe Les Baronets, marque un nouveau tournant. De 1971 à 1976, Martel et Chapados forment un couple duquel naîtra un fils, Dominique, en 1974.

Durant cette période, Renée Martel sortira le plus grand succès de sa carrière, Un amour qui ne veut pas mourir, traduction de Never Ending Song of Love du groupe Delaney & Bonnie & Friends. Le tube, qui marque un retour assumé au country, sera vendu à 400 000 exemplaires. À partir de ce moment, la carrière de Renée Martel est indissociable de cette chanson.

Au cours de toute la décennie, elle enchaîne les 45 tours, les albums, les spectacles dont une première fois à la Place des Arts. Elle fait aussi une incursion dans le monde de l’animation alors qu’elle coanime l’émission Patrick et Renée avec Patrick Norman. Tous deux collaboreront maintes fois au cours des années.

Deux arrêts

La décennie 1980 marquera un premier arrêt dans la carrière de la chanteuse, plus précisément en 1986 alors que, récemment mariée à Georges Lebel, père de sa fille Laurence, elle s’installe au Maroc pour quelques années.

Mais avant cela, elle n’aura pas chômé. Elle sort quatre nouveaux 33 tours, participe à la tournée La grande rétro avec d’autres artistes québécois, publie un ouvrage, Renaissance : un récit bouleversant dans lequel elle relate sa lutte contre l’alcoolisme, remporte deux prix Félix pour le meilleur album country au gala de l’ADISQ, etc.

Elle reprend le collier quelques années plus tard. En 1992 sort l’album Authentique fait de chansons inédites. Puis, de 1993 à 1996, elle anime l’émission Country centre-ville à Radio-Canada. Celle-ci remporte un grand succès en matière de cotes d’écoute.

En 1999, tout s’arrête abruptement. Après avoir pleuré la mort de son père Marcel, le 13 avril, la chanteuse annonce au début de juin qu’elle met un terme à sa carrière. Des problèmes récurrents aux bronches lui font cracher du sang. Elle subit une embolisation pulmonaire pour freiner la maladie et se retire dans ses terres dans la région de Knowlton dans les Cantons-de-l’Est.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Renée Martel et son père Marcel Martel en 1978

Cette annonce coïncide avec le lancement de l’album À mon père fait de douze chansons tirées du répertoire du paternel avec qui Renée a eu des relations difficiles par le passé. Ce nouveau disque récoltera aussi le Félix de l’album country de l’année quelques mois plus tard.

Elle essaie néanmoins de continuer ses activités de façon sporadique. En 2000, elle joue son propre personnage dans la minisérie Willie de Jean Beaudin, racontant la vie de Willie Lamothe. En 2002, elle lance une autobiographie écrite avec son fils, et une compilation. Mais en juin, la maladie la rattrape de nouveau et elle est forcée de tout arrêter.

Ces années sont aussi marquées par un grave accident de ski et une tentative de suicide.

Le retour

Mais la reine du country n’a pas chanté sa dernière note. Après quelques années de repos, la maladie pulmonaire régresse. La paix intérieure revient. Renée Martel reprend ses activités, sans pour autant s’imposer un rythme de travail infernal.

Fin avril 2006, elle lance l’album Un amour qui ne veut pas mourir où elle revisite plusieurs de ses succès. L’album aurait dû être lancé plus tôt dans l’année mais un grave accident d’automobile où elle est blessée, retarde sa sortie.

« Curieusement, c’est peut-être cet accident qui a provoqué des réactions positives et qui m’a donné l’énergie pour tout recommencer, dit-elle au journaliste Jean Beaunoyer de La Presse. J’ai encore 15 années de qualité à vivre et j’entends en profiter, m’amuser sur scène et faire ce que je fais de mieux dans la vie : chanter. Je n’ai plus de problèmes respiratoires, je n’ai plus besoin de pompe et je me sens de mieux en mieux. »

Le 5 mai 2007, après de nombreuses années d’interruption, elle remonte sur scène, au Vieux Clocher de Magog. La salle est pleine et se lève à son entrée.

« J’étais certaine que ce soir-là, il y aurait trois chats et un petit chien dans la salle, confie-t-elle à la journaliste Linda Corbo du Nouvelliste de Trois-Rivières dans une entrevue publiée le 6 septembre 2008. Quand je suis montée sur scène, les gens étaient debout, ils me criaient “on t’aime”. Je suis devenue tellement émotive. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Renée Martel en au gala de l'ADISQ en 2009

Suivront d’autres albums dont L’héritage (2008), Une femme libre (2012), La fille de son père (2014) ainsi que plusieurs collaborations avec Maxime Landry, Les trois Accords, Gilles Vigneault et plusieurs autres.

Arrive enfin la sortie, le 2 novembre 2018, de l’album L’arrière-saison, enregistré à Nashville et Montréal sous la direction de Carl Marsh. Celui-ci est composé de chansons originales écrites par ses pairs.

« Je n’étais pas vraiment inspirée en tant qu’auteure et j’avais quand même envie de création, confie à La Presse la chanteuse qui a souvent écrit ses pièces. Je sais que la mode est aux reprises, mais je ne veux pas embarquer dans ce train-là parce qu’il y en a trop. »

Encore ici, ces années sont émaillées de hauts et de bas. Ainsi, en 2008, la chanteuse vit un autre drame, le suicide de son amoureux. En 2012, elle doit recevoir des traitements préventifs de chimiothérapie en raison d’un dérèglement au foie. Sa mère Noëlla Therrien décède le 28 mars 2015.

Par ailleurs, les hommages se multiplient. Deux Félix (album country de l’année et spectacle de l’année – interprète pour son album L’Héritage) en 2009, prix Lucille-Dumont de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec en 2010, Félix hommage en 2012, un timbre à son image et publication d’une biographie de Danielle Laurin en 2014, prix Excellence de la SOCAN en 2018.

Sa chanson Viens changer ma vie se retrouve dans la bande-son du film Les amours imaginaires de Xavier Dolan. Idem pour Liverpool dans le film… Liverpool de Manon Briand.

Dans la traversée de ces décennies, l’amour du public a été permanent. Tout comme l’amour inconditionnel de Renée Martel pour son propre répertoire. À La Presse en novembre 2018, elle disait : « J’ai choisi toutes les chansons que j’ai enregistrées dans ma carrière et je les aime toutes, sans exception. Je les chante toujours comme si c’était la première fois. »