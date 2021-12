Sur son 15e album, L’an 8000, Mononc’ Serge fait un virage à 180° en proposant un jazz fleuri et romanti… Bien sûr que non ! Le franc-tireur reste fidèle à son rôle d’observateur grinçant – et parfois grincheux – de la société québécoise.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Le chanteur comico-tragique exprime néanmoins son ras-le-bol dans une formule plus concentrée en titres hard rock, notamment grâce aux guitares rageuses du complice Peter Paul et aux percussions tapageuses d’Ugo Di Vito. Ne le leur dites pas, mais Mononc’ est « tanné de rouler en van avec [s]on band », comme il l’extériorise dans un élan « défoulatoire ». « Tanné des mêmes osti de farces / Tanné de leur voir la face. »

Rire des autres, mais rire de soi, surtout. En ouverture, Mononc’ Serge se présente en Vendeur de bière hors pair, qui « joue tout croche » et qui a une voix « poche ». Peu importe, « j’vends plus de pintes en deux couplets que Pierre Lapointe dans un show complet », se gargarise-t-il. Il se convaincra plus tard, sur la chanson-titre, des bienfaits de rester en marge des premières pages. « Les grands qui pondent des chefs-d’œuvre / Se tiennent loin des galas et des hors-d’œuvre », explique celui qui assure qu’on le chantera « encore en l’an 8000 ».

0:00 0:00 Couper le son

Au rang des clins d’œil, Citoyen modèle se présente comme une version trash du Bon gars de Richard Desjardins, tandis que Les pauvres de Plume Latraverse nous vient à l’esprit quand Mononc’ Serge caricature les « théâtreux » et les « troubadours ». « Quand j’avais un cinq de lousse, je l’mettais à banque / Mais toi t’aimais mieux t’acheter d’la 50 », pavoise-t-il sur Fier de mon cash.

En fin d’album, la colère laisse place au nihilisme de Terroriste – « C’est pas les flancs mous comme moi qui deviennent terroristes » – et de J’m’en câlice, soulevée par des chants d’église… entre autres ironies.

Finalement, L’an 8000, avec son son brut et ses constats brutaux, se dévoile comme l’un des albums les plus intemporels – merci d’avoir évacué la COVID-19 – et les plus solides de Serge Robert.