(Londres) Le cofondateur du groupe britannique Bronski Beat, Steve Bronski, qui marqué les années 1980 avec des succès comme Smalltown Boy ou Why ?, est mort à l’âge de 61 ans, a annoncé jeudi l’ex-chanteur du groupe Jimmy Sommerville.

Agence France-Presse

« Triste d’apprendre la mort de Steve Bronski », a tweeté le chanteur britannique, qui a rendu hommage à un « homme talentueux avec le sens de la mélodie ».

Le claviériste a fondé en 1983 le groupe avec Jimmy Sommerville et Larry Steinbachek (mort fin 2016 d’un cancer). Leur premier album, The Age of Consent, est sorti fin 1984.

« Travailler avec lui sur des chansons et la chanson qui a changé nos vies et en touché tant d’autres était une époque amusante et excitante. Merci pour les mélodies Steve », a ajouté Jimmy Sommerville.

Premier titre du groupe, le très autobiographique Smalltown Boy, retrace l’histoire d’un jeune adolescent gai rejeté fuyant sa ville natale. Le titre s’est hissé à la troisième place des palmarès britanniques et reste considéré comme un titre phare des années 80 et de la communauté gaie.

« À cette époque on était juste trois mecs gais qui montaient un groupe, on n’avait pas l’impression de faire partie d’un mouvement particulier », a déclaré en 2018 au quotidien britannique The Guardian Steve Bronski, « bien sûr, il est apparu bien des années après qu’il y avait bien plus d’artistes gais que le public ne pouvait le penser ».

En 1985, Bronski Beat s’essouffle et Somerville préfère tourner la page en créant les « Communards ». Il sera remplacé par John Foster puis par Jonathan Hellyer.

En 2017, Steve Bronski a revisité The Age of Consent, sans la voix de Jimmy Sommerville, en sortant un album intitulé The Age of Reason.