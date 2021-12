Des albums, des EP et beaucoup, beaucoup de singles et de nouvelles chansons : la cuvée de Noël 2021 va du classique indémodable revisité à la pièce originale électro-pop, comme quoi cette période de l’année inspire encore et toujours les auteurs-compositeurs-interprètes. Nous avons fait une sélection de nouveautés qui ratisse large, à écouter pour entretenir votre esprit festif.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Marissa Groguhé La Presse

Josée Lapointe La Presse

Alexandre Vigneault La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SIMONE RECORDS Mirabelle

Le ciel était blanc, de Mirabelle

La talentueuse Mirabelle (Laurence Hélie) a concocté deux chansons de Noël avec Navet confit comme complice : Le ciel était blanc, qui parle de ses Noëls d’enfance, et Ribbons, sur le plaisir de se retrouver ensemble. Portées par la douceur de la voix de l’autrice-compositrice-interprète, ces deux pièces indie-folk sont auréolées d’une belle mélancolie et évoquent Noël tout en subtilité.

Josée Lapointe, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR OBLIK RECORDS Amay Laoni

C’est fort, Noël (Hymne), d’Amay Laoni

Il est difficile de résister à l’ambiance festive de C’est fort, Noël, qui figure sur l’EP hivernal Hymne d’Amay Laoni. Avec son électro-pop toujours aussi sophistiquée, l’autrice-compositrice-interprète québécoise parle dans ces six chansons de magie, de rencontres, de lumières, d’attente, de cadeaux et de chaleur, dans une ambiance fort dansante, mais avec des petits moments d’émotion. Un Noël moderne, joyeux et introspectif.

Josée Lapointe, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR DUPRINCE La chorale de Y’a du monde à messe

Le soir du 24 décembre, de Sarah Bourdon, Alex McMahon et la chorale de Y’a du monde à messe

C’est un classique instantané que nous offrent l’autrice-compositrice-interprète Sarah Bourdon et le réalisateur Alex McMahon, avec une chanson tout en gospel et en grelots qui célèbre les retrouvailles du temps des Fêtes, chantée par la chorale tout étoiles de l’émission Y’a du monde à messe. Une seule question s’impose : à quand l’album complet ? On vote pour 2022 !

Josée Lapointe, La Presse

IMAGE FOURNIE PAR DAVID MYLES David Myles

Have Yourself a Merry Little Christmas, de David Myles

L’auteur-compositeur-interprète de Fredericton, qui connaît ses classiques, avait lancé un excellent album de Noël en 2014. Le revoici avec sa version suave de cette chanson indémodable, Have Yourself a Merry Little Christmas, qui est empreinte d’espoir et de lumière, et où les violons, la guitare et la voix grave du chanteur se côtoient parfaitement. Le meilleur de la coolitude de Noël.

Josée Lapointe, La Presse

Noël blanc (Ça goûte Noël), de QW4RTZ (avec Marc Hervieux)

PHOTO FOURNIE PAR QW4RTZ Le quatuor a cappella QW4RTZ

Le quatuor a cappella offre son premier album de Noël, qui compte pas moins de 19 chansons, dont 4 compositions originales. Il y en a pour tous les goûts, des cantiques, des chansons populaires et du trad, le tout arrangé à la sauce QW4RTZ, mais pour son swing et son charme, c’est cette version big band de Noël blanc avec Marc Hervieux, qui figure aussi en chanson bonus sur l’album Nostalgia Noël que le ténor vient tout juste de lancer.

Josée Lapointe, La Presse

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO VEVO John Legend

You Deserve It All, de John Legend

Petite déprime pré-Noël ? John Legend fête son passage chez Republic Records avec une chanson des Fêtes sous le signe de la gratitude et de la valorisation. Sur You Deserve It All, coécrite avec Meghan Trainor, le crooner assure à sa (ou son) destinataire avoir trouvé le « cadeau parfait », sans préciser s’il est charnel, spirituel ou bêtement matériel. On oublie les paroles doucereuses, mais on retient la bonhomie contagieuse et les arrangements de cuivres et de cordes.

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

PHOTO ZAKARY WALTERS, TIRÉE DU COMPTE TWITTER SPIN OR BIN MUSIC Ed Sheeran et Elton John

Merry Christmas, d’Elton John et Ed Sheeran

La légende et l’étoile, le piano et la guitare ; Elton John, qui nous a invités à Step Into Christmas en 1973, a convaincu son compatriote Ed Sheeran de signer sa toute première chanson de Noël. Délibérément « jovialiste », Merry Christmas déborde de clichés – grelots et chœur d’enfants en renfort – et de bons sentiments. « I know there’s been pain this year, but it’s time to let it go. » Ne boudez pas votre plaisir : la paire britannique fait cadeau des profits à des organismes de bienfaisance.

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Noël comme autrefois, de l’Ensemble d’En direct de l’univers

La chanson-titre de ce premier album de l’équipe de musiciens et de choristes d’En direct de l’univers nous enveloppe dans une douillette réconfortante et nostalgique. Noël comme autrefois, écrite par Émilie Janvier et composée par Jean-Benoit Lasanté, réussit un exercice périlleux : apporter une pierre pérenne au fragile édifice « noëlien ».

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CHILLY GONZALES Chilly Gonzales

White Christmas, de Chilly Gonzales

La réédition de A Very Chilly Christmas, album de reprises principalement instrumentales signées Chilly Gonzales paru l’an dernier, nous fait cadeau d’une relecture pianistique de White Christmas, classique d’Irving Berlin enregistré en 1942. Le musicien né à Montréal souligne avoir privilégié une tonalité majeure « dans un esprit d’optimisme prudent ». Que l’on partage…

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Portrait du musicien Elliot Maginot

The Ballad of Mrs. Claus, d’Elliot Maginot

Une tradition s’installe dans le répertoire d’Elliot Maginot, qui offre cette année sa troisième composition de Noël. Sur The Ballad of Mrs. Claus, l’auteur-compositeur-interprète raconte les états d’âme de la mère Noël, pour qui les réveillons sont toujours synonymes de solitude. Une pièce originale où les familiers repères de la chanson de Noël (pensez cloches et grelots !) s’unissent à l’accrocheuse mélodie et à la délicate plume de Maginot.

Marissa Groguhé, La Presse

PHOTO LE SOLEIL Gab Paquet

Minuit, chrétiens, de Gab Paquet

Le Minuit, chrétiens de Gab Paquet n’est pas le Minuit, chrétiens auquel vous êtes habitué. Le rythme effréné de la guitare électrique, la voix pas tout à fait juste de l’interprète, le vidéoclip statique mais captivant qui l’accompagne (à voir !) : après Ginette Reno ou Andrea Bocelli, l’interprétation de Paquet est l’interprétation de Minuit, chrétiens dont on ne croyait pas avoir besoin, mais qui nous fait inévitablement sourire.

Marissa Groguhé, La Presse

IMAGE ASSOCIATED PRESS Norah Jones

I Dream of Christmas (album), de Norah Jones

Ce n’est pas la première fois que l’autrice-compositrice-interprète Norah Jonas nous sert des chansons de Noël et on ne s’en plaint pas ! Ce 8e album studio de la musicienne américaine est composé de 13 pièces, des reprises comme des morceaux originaux. Les tonalités jazz et celles de Noël se marient à merveille et Jones ne déçoit jamais vocalement, fidèle à elle-même.

Marissa Groguhé, La Presse

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Dermot Kennedy

Driving Home for Christmas, de Dermot Kennedy

La superbe voix de Dermot Kennedy convient si bien à cette reprise de la pièce de Chris Rea ! Driving Home for Christmas est la chanson préférée de Noël de l’auteur-compositeur-interprète irlandais. Il présente donc pour le temps des Fêtes sa propre version, épurée, de cette pièce qui raconte le désir d’être chez soi, aux côtés de ses proches, pour Noël. Un petit bijou ! – Marissa Groguhé, La Presse

IMAGE FU

Christmas au chalet, de Joe Robinson

Inconnu ici, le guitariste Joe Robinson a remporté le concours télévisé Australia’s Got Talent en 2008. Marié à une Québécoise, il a enregistré son album Christmas au chalet en octobre… dans un chalet situé au bord d’un lac. Il fait chanter sa six-cordes sans voix ni autre accompagnement sur des classiques dont le Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon et Yoko Ono. C’est léger, passe-partout, et interprété avec un grand doigté.

Alexandre Vigneault, La Presse