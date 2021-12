Musique

Californie

Les guitares de Keith Richards et Paul McCartney aux enchères

(Beverly Hills) Les Beatles plus forts que les Rolling Stones, ou l’inverse ? L’une des plus vieilles controverses de l’histoire du rock pourrait bientôt trouver un début de réponse, en tout cas dans le monde des enchères, et ce grâce à la technologie NFT, qui a le vent en poupe.