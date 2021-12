The Tragically Hip

The Tragically Hip rend hommage aux victimes et survivantes

En ce 6 décembre qui marque le 32e anniversaire du féminicide de Polytechnique, le groupe originaire de Kingston The Tragically Hip a tenu à rendre hommage aux victimes et aux survivantes de la tuerie avec un vidéoclip commémoratif de la chanson Montréal.

Laila Maalouf La Presse

« Aujourd’hui, nous exprimons notre soutien aux familles des 14 victimes et aux survivants du féminicide à l’École Polytechnique de 1989. Nous souhaitons appuyer leurs efforts contre la possession et la vente d’armes d’assaut semi-automatiques », ont-ils écrit dans un message publié sur leur compte Twitter.

Le groupe a créé un ensemble comprenant un t-shirt ainsi qu’un disque avec trois chansons : le single Saskadelphia, Montreal, écrite au sujet de la tragédie, et It’s A Good Life If You Don’t Weaken, interprétée aux Juno avec Feist. Les recettes seront offertes à l’organisme PolySesouvient pour soutenir les familles des victimes.