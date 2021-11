Dave Grohl, Taylor Hawkins et leurs collègues des Foo Fighters ont les premiers confirmé leur présence au prochain festival Osheaga, à la fin du mois de juillet 2022.

Jamais deux sans trois, en espérant que cette fois-ci soit la bonne ! D’abord annoncés comme têtes d’affiche pour l’édition 2020 d’Osheaga, les Foo Fighters avaient renouvelé leur engagement en 2021 et devaient donc être présents au Parc Jean-Drapeau l’été dernier. Évidemment, le festival a été annulé une seconde fois de suite en raison de la pandémie de COVID-19. Peu importe, le groupe américain a déjà annoncé qu’il sera à Montréal le vendredi 29 juillet, si Dieu le veut.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est le premier artiste dont la présence est confirmée pour la 15e édition du festival Osheaga, qui se tiendra du 29 au 31 juillet 2022. Outre les Foos, les artistes qui devaient être à Montréal en 2021 sont Post Malone, Cardi B, Sufjan Stevens, Lana Del Rey, Charlotte Cardin et James Blake, entre autres. On ignore encore s’ils seront à l’affiche ou non.

Privés de la visite d’artistes internationaux, Osheaga a néanmoins organisé un festival format réduit à l’automne dernier, notamment en présence de Charlotte Cardin, mais aussi Jessie Reyes, Half Moon Run, The Franklin Electric, JJ Wilde, Stars et The Damn Truth.

À noter que les passes du festival achetées en 2020 seront honorées pour l’édition 2022. Des remboursements sont aussi possibles pour les détenteurs qui choisiraient cette option.