(New York) All Too Well, le nouveau succès de Taylor Swift, est devenu le plus long titre parvenu en tête du palmarès américain avec ses 10 minutes et 13 secondes, surpassant American Pie, classique de la musique américaine et tenant du titre depuis près de 50 ans.

Agence France-Presse

La chanson de Don McLean, 8 minutes et 42 secondes au compteur, a perdu son record au profit de la nouvelle version d’un succès de Taylor Swift, All Too Well (Taylor’s Version), classée cette semaine numéro un du célèbre classement « Hot 100 » publié par le magazine spécialisé Billboard.

Le titre fait partie de Red (Taylor’s Version), nouvel enregistrement d’un album emblématique de l’artiste américaine, initialement sorti en 2012.

Taylor Swift y a proposé deux nouvelles versions d’All Too Well — l’autre durant environ 5 minutes. Selon les règles de Billboard, ces deux titres sont regroupés en une seule entrée, facilitant ainsi ce record.

« Vous avez permis à une chanson de 10 minutes de devenir numéro un pour la première fois de l’histoire », s’est félicitée Taylor Swift en s’adressant à ses millions d’abonnés sur Instagram.

Taylor Swift a rencontré un succès retentissant en tenant sa promesse de réenregistrer ses six premiers albums afin de pouvoir en contrôler les droits. En plus de Red, la vedette a déjà publié une nouvelle version de Fearless depuis qu’elle a été autorisée à débuter ce processus en novembre 2020.

Ces nouveaux enregistrements sont agrémentés de bonus et de titres inédits, comme la version de 10 minutes d’All Too Well.

Ce coup de force fait suite à sa querelle publique avec le magnat de l’industrie musicale Scooter Braun qui détenait la majorité des enregistrements des six premiers albums de la chanteuse, depuis revendus à la société d’investissement Shamrock Holdings.

La décision de Taylor Swift avait déclenché un débat sur la propriété de l’œuvre d’un artiste, et les conditions dans lesquelles les jeunes musiciens signent leurs contrats.