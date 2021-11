Musique

30 d’Adele

Grandiose chronique d’un cœur brisé ★★★★

Le retour d’Adele fait jaser depuis des semaines. On l’a vue un peu partout parler de ce qu’elle a vécu durant les six années qui se sont écoulées depuis la parution de 25, en 2015. On a aussi entendu Easy On Me, en octobre, qui ne laissait présager aucun virage majeur pour la chanteuse anglaise, et vu le clip tourné par Xavier Dolan. Après tout ce battage, 30, assurément l’un des albums les plus attendus de l’année, est finalement paru vendredi.