Michel Robidoux, auteur-compositeur reconnu pour son travail auprès de grands interprètes et pour avoir longtemps écrit la musique de Passe-Partout, est décédé en fin de semaine à l’âge de 78 ans.

Marissa Groguhé La Presse

Michel Robidoux a laissé sa marque sur plus de 300 chansons au cours des cinquante dernières années. Parmi ses nombreux faits d’armes, sa collaboration à la composition et aux arrangements du mythique album Jaune de Jean-Pierre Ferland. Il a également joué et arrangé des pièces du disque I’m Your Man de Leonard Cohen. On compte au chapitre de ses collaborations de grands noms de la musique québécoise, dont Robert Charlebois, Yvon Deschamps ou Louise Forestier.

Fils de l’interprète Fernand Robidoux et de la comédienne et musicienne Jeanne Couët, Michel Robidoux a mené une carrière souvent passée dans l’ombre, mais dont l’impact est marquant pour la musique québécoise. Musicien pour L’Osstidcho, collaborateur à La boîte à Clémence, guitariste et arrangeur sur l’album Robert Charlebois avec Louise Forestier, il travaille plus tard avec son frère musical Pierre F. Brault sur la composition de la musique de l’émission jeunesse Passe-Partout.

Plusieurs personnes, du monde de la musique et du public, lui rendent hommage lundi, à la suite de l’annonce de son décès. « Une pensée très émue pour le grand Michel Robidoux qui nous a quitté (sic), a écrit sur Twitter le musicien et compositeur Philippe Brault. La chance que j’ai eu de le connaître et de passer du temps en studio avec lui et ses yeux d’éternel enfant émerveillé, je garde ça en moi très précieusement. L’éternel petit roi. Merci Michel. Pour tout »

« Un homme d’une gentillesse infinie qui nous manquera. Musicien de l’Osstidcho, compositeur de Jaune de Ferland, de Passe-Partout il a aussi travaillé avec Leonard Cohen et une somme incroyable [d’artistes] de notre chanson. J’aurais tant aimé qu’il voit l’ouverture de notre Maison de la chanson et de la musique », a écrit Monique Giroux sur Facebook, en hommage à son ami.

« Le Québec vient de perdre un grand homme de musique. J’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de ce compositeur », a quant à elle écrit la ministre de la Culture Nathalie Roy.

Gagnant de cinq prix Félix au courant de sa carrière, il en doit trois (1982, 1983 et 1986) à son travail dans la musique de l’émission Passe-Partout, qui lui ont fait remporter la catégorie Album pour enfants de l’année. En 1985, il remporte le prix Félix de l’arrangeur de l’année (Le Noël de Cannelle et Pruneau) et en 2003, celui de l’Album country (Chansons consignées). Il reçoit cette dernière distinction en tant que bassiste au sein du groupe Les ours.

En 2007, son morceau Le petit roi, interprété par Jean-Pierre Ferland, a été intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. La pièce est également couronnée Grand classique SOCAN, tandis que trois autres de ses chansons sont nommées classiques SOCAN : Je rêve à Rio de Robert Charlebois, Quand on aime on a toujours vingt ans de Jean-Pierre Ferland, et Ce soir je fais l’amour avec toi (écrite avec Luc Plamondon), de Renée Claude.

En 2017, Michel Robidoux a lancé son tout premier album, Robidoux Premier, sur lequel des artistes reprenaient ses grands succès. On trouve également trois pièces interprétées par Michel Robidoux sur ce disque réalisé par Philippe Brault et chapeauté par Pierre Lapointe.