Céline Dion repousse à une date indéterminée la première de son nouveau spectacle à Las Vegas, en raison de « spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de performer sur scène », a déclaré, lundi, l’équipe de la chanteuse.

Léa Carrier La Presse

« J’ai le cœur brisé par cette situation. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis huit mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots », a déclaré Céline par voie de communiqué.

La chanteuse devait inaugurer le Resorts World Theatre à Las Vegas avec son nouveau matériel, le 5 novembre prochain, devant 5000 personnes, mais des « symptômes physiques imprévisibles » l’y contraignent. Ainsi, les représentations prévues du 5 au 20 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février 2022 ont été indéfiniment reportées.

« Son équipe médicale continue de l’évaluer et de la traiter, mais les symptômes qu’elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle », précise le communiqué.

Cette résidence de 21 dates – 10, initialement, mais des représentations ont été ajoutées en réponse à la fulgurante demande lors des préventes – au nouveau casino-hôtel Resorts World devait avoir lieu en marge de la tournée de son nouvel album Courage. Après deux résidences au Colosseum du Caesars Palace de 2003 à 2007, puis de 2011 à 2019, la diva de Charlemagne renouait enfin avec sa ville d’adoption. Mais son public devra faire preuve d’encore un peu de patience.

« Ça fait cinq mois que j’en parle »

Les 5, 6 et 9 novembre, il ne fallait pas chercher David Couturier de notre côté de la frontière. L’Ontarien originaire de Salaberry-de-Valleyfield avait rendez-vous sur la Strip avec Céline Dion.

« Mon hôtel et mes billets d’avion étaient réservés depuis le mois de mai. Toute mon équipe au bureau était très déçue pour moi puisque ça fait cinq mois que je leur en parle », confie David, qui a vu la chanteuse québécoise plus de 70 fois.

S’il a accueilli l’annonce avec une pointe de déception, l’optimisme a rapidement pris le dessus : il garde espoir de voir son idole lors du spectacle à Salt Lake City, le 11 mars prochain, pour lequel il s’est déjà procuré un billet. « J’ai eu la chance de rencontrer Céline et c’est un exemple de positivité. Je lui envoie beaucoup d’amour. »

Cette première devait aussi marquer les retrouvailles entre Lynn Audet et la chanteuse québécoise (c'est aussi la huitième fois que la Montréalaise se déplaçait à Las Vegas pour voir Céline !). Or, tout ça importe peu pour Lynn Audet, qui lui souhaite d’abord et avant tout un prompt rétablissement.

« Je me sens déçue, c’est sûr, car j’avais très hâte après tant d’attente et la pandémie, mais sa santé est plus importante », dit-elle.

Dans sa déclaration, Céline Dion s’est dite « particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas », avant de se commettre à se concentrer sur sa santé pour « s’en sortir le plus rapidement possible. »

Pour l’instant, la reprise de la tournée mondiale de Courage – interrompue par la pandémie – maintient la date du 9 mars 2022.

« Manque de communication »

Le théâtre flambant neuf du luxueux casino-hôtel Resorts World – le complexe qui a coûté le plus cher à Las Vegas avec des investissements de 4,3 milliards de dollars américains – devait accueillir non seulement Céline Dion, mais d’autres grosses pointures comme Katy Perry, Luke Bryan et Carrie Underwood, dont la performance le 1er décembre inaugurera le Resorts World Theatre, selon la direction des relations publiques.

De son côté, Concerts West/AEG Presents ouvre déjà la porte à de nouvelles dates de représentations à Las Vegas « dès que Céline sera prête ».

En attendant, les détenteurs de billets peuvent être remboursés pour le spectacle, mais ils devront assumer les frais d’hôtel et de voyage associés à l’annulation de ces représentations.

Robert Moreno, amateur inconditionnel de Céline Dion qui avait tout planifié pour la première – même une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 ! –, déplore le manque de communication de la part de l’équipe de la chanteuse. « Jusqu’à maintenant, il n’y a eu aucune mise à jour, aucun teaser, rien sur les médias sociaux. Silence radio. J’avais l’impression que de mauvaises nouvelles s’annonçaient », se souvient-il.

C’est vrai que la diva s’est faite plutôt discrète ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Et la dernière fois qu’elle avait fait référence à la résidence, c’était pour en annoncer la prévente des billets.

« J’étais extatique à l’idée d’assister à sa première… Je l’ai vue lorsqu’elle est revenue sur scène après le décès de son mari bien-aimé et c’était un spectacle très spécial. Cela aurait été tout aussi extraordinaire si l’on considère qu’elle inaugure également le nouveau théâtre de Resorts World », se désole Robert Moreno.

Heureusement, l’Américain a été en mesure d’annuler sa réservation à l’hôtel, mais il attend toujours des nouvelles de la compagnie aérienne. David Couturier, qui avait fait affaire avec WestJet, a reçu un crédit de voyage sans frais de remboursement grâce à une politique d’assurance en cas d’annulation : « Ça me fera un montant en banque pour mon voyage lorsqu’elle retournera à Vegas ! »