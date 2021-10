Après avoir été hospitalisée aux soins intensifs de l’hôpital Pierre-Boucher mercredi soir, Ginette Reno a annoncé samedi être atteinte de deux maladies cardiaques. La chanteuse qui a « failli mourir » a écrit un message senti à ses fans pour les informer de son état de santé.

Coralie Laplante La Presse

« En gros, mon cœur a eu une panne d’électricité. J’ai failli mourir », a affirmé Ginette Reno, dans une publication Facebook.

Elle a précisé être atteinte de maladies cardiaques. « L’une est opérable et l’autre doit être prise au sérieux et adéquatement médicamentée », a expliqué la diva québécoise.

Mme Reno a évoqué son envie de vivre pleinement. « Je suis un être qui a toujours aimé la vie avec une intensité démesurée et une passion sans limites. Et encore aujourd’hui, je vis à plein cette hospitalisation ! », a-t-elle écrit.

La chanteuse a assuré être « entre de bonnes et nombreuses mains », et a pris le temps de remercier le personnel de la santé qui l’a soignée. Elle sera hospitalisée jusqu’à ce qu’elle soit « totalement sur pied et en bonne santé », a-t-elle précisé.

Ginette Reno souhaite donner un concert-bénéfice en l’honneur de l’hôpital Pierre-Boucher lorsque son état lui permettra.