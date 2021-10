(Toronto) Neil Young et Crazy Horse sortiront Barn, un nouvel album qu’ils ont créé alors qu’ils étaient confinés pendant la pandémie de la COVID-19.

David Friend La Presse Canadienne

Le légendaire auteur-compositeur-interprète folk a annoncé que l’album de 10 titres, écrit et enregistré au cours de la dernière année, sortirait le 10 décembre.

Neil Young a présenté mercredi le premier extrait, Song of the Seasons, par l’intermédiaire de son site web « Neil Young Archives ».

Il précise que ce titre, qui ouvre également l’album, est « la plus ancienne chanson du disque, écrite à peu près à cette époque l’année dernière » alors qu’il séjournait au Canada.

Song of the Seasons, aborde directement la pandémie avec des paroles qui reconnaissent la distanciation physique par des fenêtres en vinyle transparent et des masques sanitaires.

Neil Young a fait part à ses fans le mois dernier qu’il aurait souhaité que Barn soit déjà disponible, mais que des retards dans l’usine de pressage des vinyles ont entraîné le report de sa sortie.

« Il contient des chansons qui font partie de notre époque », a-t-il écrit sur son site web en septembre.

Les autres titres de l’album comprennent Change Ain’t Never Gonna, Canerican, They Might Be Lost, Human Race et Tumblin’Thru the Years.

Barn marque le retour du groupe Crazy Horse qui comprend le batteur Ralph Molina, le bassiste Billy Talbot et le guitariste Nils Lofgren.