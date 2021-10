Chris, leader du groupe Christine and the Queens, pendant un spectacle présenté à Paris en septembre dernier.

Christine and the Queens : de Chris à Rahim

Le leader non binaire du groupe Christine and the Queens, qui se faisait appeler Chris depuis un certain temps, a récemment décidé de se rebaptiser Rahim sur Twitter. Une décision qui a soulevé la controverse en France.

Stéphanie Morin La Presse

En effet, plusieurs internautes l’ont taxé d’appropriation culturelle. Il faut savoir que l’artiste n’est pas d’origine arabe, comme le nouveau prénom de Rahim l’indiquerait.

Devant le tollé, Christine alias Chris a changé son pseudo pour un simple point, soit « . »