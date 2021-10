Avec la chanson Cold Heart interprétée en duo avec Dua Lipa, l’artiste Elton John revendique maintenant des singles inscrits dans le top 10 musical britannique dans six décennies différentes.

André Duchesne La Presse

Il s’agit d’un record, selon un article publié dans The Guardian ce matin. Elton John a maintenant mieux fait que Elvis, Cliff Richard et Michael Jackson, indique-t-on dans ce reportage.

La pièce, remixée par le trio électro australien Pnau, est un repiquage de quatre chansons antérieures d’Elton John, à savoir Sacrifice, Kiss the Bride, Where’s the Shoorah et Rocket Man.

Parmi les autres titres du chanteur qui ont atteint le top 10 au Royaume-Uni, on note Step Into Christmas, I Want Love, Your Song, Rocket Man, Goodbye Yellow Brick Road et Don’t Go Breaking My Heart.

Cold Heart constitue le premier single d’un nouvel album, The Lockdown Sessions enregistré par Sir Elton avec différentes vedettes de la chanson et qui doit sortir le 22 octobre.

Rappelons qu’à la suite d’une chute survenue cet été, l’auteur-compositeur-interprète a remis plusieurs dates de sa tournée d’adieu mondiale.