Le chanteur Bryan Adams a profité de l’Action de grâce, lundi au Canada, pour lancer un nouveau tube, en attendant la sortie d’un album prévu pour mars 2022.

Luc Boulanger La Presse

Accompagnée d’un vidéoclip en noir et blanc et aux accents rétro, la chanson s’intitule So Happy It Hurts. Au volant d’une voiture décapotable, Adams semble filer vers la route (et la mélodie) du bonheur : « Le soleil brille et il n’y a plus de pluie. Pèse sur l’accélérateur et oublie toute la douleur », entonne l’artiste de 61 ans, un large sourire au visage.

Son refrain nous transporte en plein dans le registre du répertoire du rockeur canadien devenu populaire partout dans le monde dans les années 1980. À la fois tonifiant et nostalgique.